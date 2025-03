Bari, 14enne derisa e umiliata: le rubano il cellulare e lo gettano nella fontana di piazza Umberto

BARI - Un sabato pomeriggio da dimenticare per una ragazza di 14 anni, vittima di un episodio di bullismo e violenza nel pieno centro di. La giovane si trovava nei pressi del, quando è stata avvicinata da una comitiva di adolescenti che, senza alcun motivo apparente, le hanno strappato di mano il telefonino.

Non contenti del furto, i ragazzi hanno iniziato a leggere le sue chat personali, deridendola e prendendola in giro davanti agli altri. Come se non bastasse, hanno poi deciso di gettare lo smartphone all’interno della fontana di piazza Umberto, obbligando la vittima, in lacrime, a saltare dentro l’acqua per recuperarlo, completamente bagnata.

La comitiva, composta anche da alcune ragazze, si sarebbe accanita sulla giovane senza conoscerla, dando vita a un gesto umiliante e gratuito. Secondo le prime informazioni, tutto sarebbe nato per caso, senza alcun legame pregresso tra i ragazzi coinvolti e la vittima.

L’episodio ha suscitato indignazione tra i passanti e sui social, dove in molti chiedono interventi più severi contro simili comportamenti.