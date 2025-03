ATP Masters 1000 di Indian Wells: Medvedev, Rune, Alcaraz e Draper avanzano, tra le donne Swiatek, Sabalenka, Andreeva e Keys ai quarti

Instagram

- Nei quarti di finale del prestigioso torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells, negli Stati Uniti, i protagonisti maschili hanno dato vita a match entusiasmanti, con alcuni colpi di scena. Il russo Daniil Medvedev, dopo un avvincente incontro, ha superato il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-4, 2-6, 7-6, qualificandosi così per la semifinale. Medvedev ha dovuto lottare duramente, ma ha mostrato la sua classe e determinazione, specialmente nel tie-break finale.

Il danese Holger Rune ha avuto la meglio sull'olandese Tallon Griekspoor con un convincente 5-7, 6-0, 6-3, risolvendo rapidamente la situazione dopo aver ceduto il primo set. Rune ha impresso un grande ritmo nel gioco, dominando il secondo e terzo set per guadagnarsi l'accesso alla semifinale.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha avuto ragione dell’argentino Francisco Cerundolo con un 6-3, 7-6, in una partita che ha visto Alcaraz gestire brillantemente il suo gioco. Con questo successo, Alcaraz conferma di essere uno dei favoriti per la vittoria finale a Indian Wells, con una prestazione solida e costante.

Il britannico Jack Draper ha sorpreso l'americano Ben Shelton con una vittoria per 6-4, 7-5, mostrando una notevole freddezza nei momenti cruciali del match. Draper ha fatto valere la sua esperienza e il suo gioco solido, riuscendo a tenere testa all'intensità di Shelton e avanzando al prossimo turno.

Nel tabellone femminile, la polacca Iga Swiatek ha sconfitto la cinese Qinwen Zheng con un convincente 6-3, 6-3. Swiatek ha controllato il match con la sua solita precisione, mantenendo il controllo del gioco per tutto l'incontro e dimostrando ancora una volta di essere una delle favorite per il titolo.

La bielorussa Aryna Sabalenka ha superato la russa Liudmila Samsonova con il punteggio di 6-2, 6-3, dominando l'incontro con il suo potente servizio e i colpi decisi. Sabalenka ha confermato la sua forma straordinaria, qualificandosi per la semifinale con una performance di grande qualità.

La russa Mirra Andreeva ha prevalso sull'ucraina Elina Svitolina con un 7-5, 6-3, in una partita combattuta. Andreeva ha mostrato una maturità sorprendente per la sua età, riuscendo a gestire i momenti decisivi con grande lucidità e avanzando tra le migliori quattro.

Infine, l’americana Madison Keys ha dominato la svizzera Belinda Bencic con un netto 6-1, 6-1. Keys ha messo in mostra una forma impressionante, con un gioco aggressivo che ha messo in difficoltà Bencic, conquistando una vittoria in scioltezza.