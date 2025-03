Serie C: il Monopoli, il Cerignola e il Foggia si preparano alla trentaduesima giornata

- Nella trentaduesima giornata del girone C di Serie C, il Monopoli scenderà in campo domani, alle 15:00, allo stadio "Curcio" per affrontare il Picerno. I biancoverdi, reduci dalla vittoria per 2-0 contro il Latina al "Veneziani", cercheranno un altro successo per mantenere il terzo posto in classifica e continuare la corsa verso la promozione. Il Picerno, dal canto suo, arriva da una vittoria convincente per 2-0 contro il Giugliano al "De Cristofaro" e si presenterà come un avversario ostico.Il Cerignola, che nella trentunesima giornata ha battuto il Foggia con un emozionante 3-2 al "Monterisi", affronterà il Crotone allo stadio "Scida". I calabresi hanno pareggiato 1-1 contro il Benevento al "Vigorito" e, pur trovandosi in una posizione di metà classifica, sono determinati a fare bene. Il Cerignola, però, dovrà assolutamente vincere per rimanere in corsa per la promozione diretta in Serie B, con l'obiettivo di risalire in classifica e sperare nel passo falso delle dirette concorrenti.Il Foggia, reduce dalla sconfitta contro il Cerignola, ospiterà la Cavese allo "Zaccheria". I campani hanno pareggiato 3-3 contro il Messina al "Simonetta-Lamberti" e sono ancora alla ricerca di un risultato che permetta loro di risalire la classifica. I dauni, invece, vogliono ritrovare la vittoria per non perdere terreno nella lotta per i play-off, puntando a sfruttare il fattore campo.Infine, l’Altamura, che ha battuto 2-0 la Casertana al "D'Angelo", affronterà il Potenza lunedì 17 marzo alle 20:30 allo stadio "Viviani". I lucani, dopo aver riposato nella trentunesima giornata a causa dell’esclusione del Taranto dalla Serie C, cercheranno di dare il massimo per portare a casa i tre punti. L’Altamura, attualmente all’undicesimo posto, dovrà assolutamente vincere per rimanere in corsa e migliorare la propria posizione in classifica.La trentaduesima giornata del girone C di Serie C promette sfide interessanti e decisive per il proseguimento della stagione, con ogni squadra chiamata a dare il massimo per i propri obiettivi.