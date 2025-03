ATP Masters 1000 Indian Wells: Nardi e Cobolli eliminati nel primo turno

Il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells negli Stati Uniti ha visto l'eliminazione di Luca Nardi, sconfitto nettamente dal britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-0 6-3. Anche Flavio Cobolli ha dovuto arrendersi, perdendo 3-6 6-2 6-2 contro l'americano Calton Smith.

Tra gli altri match, il russo Ramon Safiullin ha superato l'americano Reilly Opelka con un doppio 7-5 6-4, mentre il giapponese Yosuke Watanuki ha avuto la meglio sul kazako Alexander Bublik in tre set, chiudendo 6-3 3-6 6-3. Successo sofferto per Kei Nishikori, che ha battuto lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-2 5-7 7-6. Il francese Corentin Moutet ha superato l'australiano Jordan Thompson con il risultato di 6-4 4-6 6-3. Infine, l'americano Tristan Boyer ha ottenuto una vittoria in rimonta contro l'australiano Aleksandar Vukic, chiudendo il match 4-6 6-2 7-6.

WTA Indian Wells: i risultati del primo turno femminile

Nel torneo femminile, l'americana Caroline Dolehide ha avuto la meglio sulla russa Kamilla Rakhimova con un 6-2 7-6. La rumena Irina Camelia Begu ha superato l'americana Ann Li in tre set (7-5 3-6 6-1). Vittoria anche per la francese Caroline Garcia, che ha battuto l'americana Bernarda Pera con un solido 6-3 6-4.

In un derby statunitense, Ashlyn Krueger ha rimontato contro Katie Volynets, imponendosi 0-6 6-2 6-2. Infine, la bielorussa Viktoryja Azarenka ha avuto la meglio sull'americana Clervie Ngounoue in due set tirati, chiudendo 6-4 7-6.

Prosegue il torneo con il secondo turno, dove entreranno in scena le teste di serie e si attendono nuove sfide avvincenti.