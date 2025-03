Serie A, Lecce-Milan: sfida cruciale per salvezza e Champions

FRANCESCO LOIACONO - Domani alle 18, allo stadio "Via del Mare", il Lecce ospiterà il Milan nella ventottesima giornata di Serie A. Una partita fondamentale per entrambe le squadre, con i salentini a caccia di punti salvezza e i rossoneri determinati a rimanere in corsa per la qualificazione alla Champions League.

Obiettivi e stato di forma Il Lecce arriva alla sfida dopo la sconfitta per 1-0 contro la Fiorentina al "Franchi" e necessita di un risultato positivo per avvicinarsi alla permanenza in Serie A. Il Milan, invece, è reduce dalla sconfitta interna per 1-2 contro la Lazio e cercherà di riscattarsi per non perdere terreno nella lotta per un posto in Europa.

Le probabili formazioni Nel Lecce, l'allenatore Marco Giampaolo dovrà fare a meno di Helgason, fermo per infortunio. La squadra scenderà in campo con Pierret e Berisha sugli esterni, Karlsson in cabina di regia, mentre in attacco spazio alla coppia Krstovic-Morente.

Nel Milan, il tecnico Sergio Conceicao dovrà rinunciare a Maignan e Pavlovic, entrambi squalificati. Sulle fasce agiranno Reijnders e Pulisic, con Joao Felix trequartista e il tandem offensivo formato da Leao e Gimenez.

L'arbitro e il precedente stagionale A dirigere l'incontro sarà Daniele Doveri della sezione di Roma. L'ultimo confronto tra le due squadre in Serie A, disputato l'11 novembre 2023 sempre al "Via del Mare", terminò con un emozionante 2-2. Il Milan passò in vantaggio al 28' con Giroud e raddoppiò al 35' con Reijnders. Nella ripresa, il Lecce accorciò al 66' con Sansone e trovò il pareggio al 70' con Banda.

Una sfida aperta a ogni risultato, con il Lecce pronto a lottare per la salvezza e il Milan determinato a tornare alla vittoria per inseguire l'Europa.