Bari: incontro su “Cuori locali, menti brillanti” all’I.C. De Marinis

BARI - Martedì 11 marzo, a partire dalle 09:00, nell'Auditorium ''Vito Titano" dell'I.C. "Giovanni Paolo Il -De Marinis" sito in Via Colonna, 1 nel quartiere Carbonara di Bari, si terrà il primo dei quattro incontri conclusivi del progetto scolastico "Cuori locali, menti brillanti" dedicato alle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica).L'evento vedrà la partecipazione della Professoressa Luisa Torsi, Docente ordinario di chimica presso l'Università degli Studi di Bari, nonché figura di spicco nel panorama scientifico internazionale. Il progetto nasce nell'ambito delle attività previste dal D.M. 65 "Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" con il preciso intento di avvicinare gli studenti delle classi Il della scuola secondaria di I grado alle succitate discipline.La scelta di coinvolgere nella fase conclusiva del percorso con la narrazione autobiografica quattro cuori menti brillanti: Luisa Torsi e Carla Petrocelli dell'Università degli studi Aldo Moro di Bari, Giuseppina Lotito dell'USP di Bari, Donatella Ungaro del CERN di Ginevra vuole offrire dei role model per promuovere in modo particolare nelle nostre studentesse interesse e passione per la ricerca e l'innovazione scientifica.Il primo incontro dell'11 marzo p.v., rivolto a docenti, alunni e genitori sarà introdotto e moderato dal Dirigente Scolastico dell'I.C. Statale "Giovanni Paolo Il - De Marinis" Prof.ssa Anna Maria Salinaro. Seguirà l'intervento della Prof.ssa Torsi, membro del Consiglio Scientifico del CNR e insignita del prestigioso titolo dell'Accademia dei Lincei 2023 che condividerà per la prima volta in una scuola secondaria di primo grado pugliese la propria esperienza personale e professionale nel campo della scienza e della ricerca.Porgeranno il proprio saluto i rappresentanti delle istituzioni locali. L'evento rappresenta un'importante occasione di confronto e di ispirazione per gli studenti e di interazione significativa tra il mondo della scuola e quello della ricerca scientifica.