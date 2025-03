Attimi di panico su un volo EasyJet: due donne in stato di alterazione costringono a un atterraggio di emergenza a Bari

BARI - Attimi di grande tensione si sono verificati a bordo di un volo EasyJet partito da Glasgow e diretto a Hurgada, in Egitto, quando due passeggeri, due donne in evidente stato di alterazione, hanno causato disagi tra il personale di bordo e gli altri passeggeri. L’incidente ha avuto luogo mentre l’aereo sorvolava il Mediterraneo, costringendo l’equipaggio a prendere la decisione di effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Bari.

Secondo le prime ricostruzioni, le due donne avrebbero mostrato comportamenti aggressivi e irrequieti, creando non pochi problemi a bordo. Il personale di bordo ha tentato di gestire la situazione, ma l'intensificarsi dei disordini ha reso necessario l'intervento delle forze di polizia al momento dell’atterraggio.

Una volta atterrato in sicurezza presso l’aeroporto di Bari, l’equipaggio ha fatto scendere le due donne dal velivolo, che sono state successivamente accogliate dalle forze dell’ordine locali. Le autorità hanno avviato le procedure di identificazione e, a seguito dei fatti, le due passeggeri sono state denunciate per interruzione di pubblico servizio.

Il volo, che aveva un itinerario internazionale, ha subito ritardi, ma fortunatamente l’incidente non ha avuto gravi conseguenze per gli altri passeggeri o per l'equipaggio. Il caso ha destato preoccupazione per la sicurezza a bordo, ma l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e del personale ha evitato ulteriori problemi.