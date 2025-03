Capurso, percorso di formazione sulla psicologia dello sport

CAPURSO - Prenderà il via nei prossimi giorni a Capurso un ciclo di incontri dedicato al rapporto tra sport e benessere psicologico, un progetto ambizioso promosso dalla New Generation Capursello, in collaborazione con SSC Bari Generation, CONI Puglia e il Comune di Capurso.L'iniziativa, che si terrà presso la Biblioteca Giuseppe D’Addosio, per tre giovedì consecutivi, con conclusione martedì 15 aprile, si propone di offrire strumenti utili a genitori, tecnici e giovani atleti per affrontare al meglio il percorso sportivo. Il progetto, patrocinato dalla Regione Puglia, dalla Lega Nazionale Dilettanti, dall'Ordine degli Psicologi della Puglia e dalla Consulta dello Sport di Capurso, si inserisce nel cartellone Capurso Cultura Primavera organizzato dal Comune di Capurso.Gli incontri saranno guidati dal dott. Nicola Armenise, psicologo dello sport e responsabile del settore psico-pedagogico della SSC Bari, che approfondirà tematiche cruciali come il ruolo educativo dello sport, la comunicazione efficace tra allenatori e famiglie, la gestione delle emozioni nei momenti di difficoltà e l'impatto dell'ansia e dello stress sulla performance atletica. Ogni appuntamento vedrà la partecipazione di ospiti d'eccezione del panorama sportivo regionale e nazionale.“La nostra società sportiva ha scelto di investire non solo nelle infrastrutture, ma anche nella formazione e nel supporto psicologico degli atleti e delle loro famiglie”, sottolinea Gennaro Belviso, presidente della New Generation Capursello. “Grazie alla collaborazione con la SSC Bari, possiamo offrire ai nostri ragazzi un approccio metodologico innovativo, che pone al centro la loro crescita sportiva e personale.”Sulla stessa linea Alberto Bonfardino, responsabile delle attività di base e delegato FIGC per la tutela dei minori: "Viviamo in un'epoca di grandi cambiamenti sociali, dove il ruolo dello sport è fondamentale per contrastare la sedentarietà e favorire lo sviluppo delle relazioni tra i più giovani. Questo ciclo di incontri nasce dall'esigenza di fornire strumenti concreti a chi opera ogni giorno con i ragazzi, fornendoli a vivere lo sport in modo sano e consapevole."Al termine del primo incontro ci sarà anche un momento di celebrazione: la Bulldog Capurso riceverà un riconoscimento per lo straordinario traguardo raggiunto. La squadra, infatti, ha vinto la Coppa Italia Nazionale, portando il nome di Capurso sul tetto d'Italia. A consegnare la targa ricordo sarà il presidente Gennaro Belviso.Quattro incontri per crescere insieme, migliorare la consapevolezza di atleti e famiglie e dare sempre più valore allo sport. Vi aspettiamo!