Bambino di 7 anni attaccato da un coccodrillo in Sudafrica

Secondo quanto riferito, il suo amico di nove anni, Dylan, avrebbe urlato e cercato di aiutare il bambino più piccolo. Il padre della vittima, di nome Corne, era seduto insieme al padre del ragazzo più grande, Jannie Bekker. "Un attimo dopo il mio bambino ha iniziato a urlare", ha raccontato Bekker ai media locali. "L'ho visto afferrare Johandre per un braccio, ma c'è stato un forte strattone e poi Johandre si è allontanata da Dylan. "Dylan gridò: 'C'è un coccodrillo qui', e Corne e io corremmo immediatamente in acqua." Sfortunatamente, a seguito del sanguinoso attacco, a Johandre mancava il braccio sinistro. I due papà hanno fatto pressione sulla ferita di Johandre prima che venisse trasportato d'urgenza in ospedale. I medici hanno stabilizzato il ragazzo e poi lo hanno trasportato in elicottero in un altro ospedale di Alberton.





Secondo quanto riferito, Johandre è stato posto in coma farmacologico e attualmente le sue condizioni sono stabili. Il padre del ragazzo ha descritto il brutale coccodrillo come un "mostro".La sua famiglia ha avviato una raccolta fondi su BackaBuddy Fund per raccogliere denaro per la riabilitazione e le spese mediche di Johandre, che a quanto pare sono costose. Bekker ha affermato che dopo l'attacco è stata inviata una barca per verificare se il braccio di Johandre fosse in acqua, ma non sono riusciti a trovarlo. Il coccodrillo responsabile è stato avvistato anche dopo l'attacco nell'erba vicino alla riva. Ha infastidito la barca di ricerca e le persone presenti in un resort durante la sera. Al momento non è chiaro se l'animale sia stato neutralizzato. I media sudafricani hanno dichiarato che gli utenti online sono rimasti mortificati dal tragico incidente.





Numerose persone hanno criticato la famiglia per non essere stata abbastanza attenta all'habitat di un rettile così pericoloso. La diga di Roodekoppies, situata sul fiume Crocodile a Brits, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è nota per la sua ricca biodiversità, ma anche per la presenza di numerosi coccodrilli, che spesso attaccano e uccidono gli esseri umani. “Ovunque c'è acqua, possono esserci coccodrilli”, ricordano le autorità su internet.

BRITS, SUDAFRICA - Un bambino di sette anni è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche dopo essere stato attaccato da un coccodrillo presso la diga di Roodekoppies, situata sul fiume Crocodile a Brits, in Sudafrica. Johandre Blom è stato aggredito mentre giocava nell'acqua a pochi metri dai suoi genitori, ora lotta tra la vita e la morte dopo che gli è stato amputato un braccio nel terribile attacco. I suoi genitori stavano pescando nel fiume pochi istanti prima che il loro figlio venisse attaccato dal grande rettile il 21 marzo.