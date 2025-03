'Voce 'e notte', Lina Sastri torna al Teatro Orfeo di Taranto

Un incontro imperdibile tra musica e teatro, un omaggio d’amore a Napoli con Lina Sastri e Adriano Pennino





TARANTO – Venerdì 28 marzo, alle ore 21:00, il Teatro Orfeo di Taranto accoglierà il ritorno di una delle voci più affascinanti della scena italiana, Lina Sastri. L’artista, attrice e cantante vincitrice di tre David di Donatello, sarà protagonista dello spettacolo "Voce ‘e notte", accompagnata dal musicista e direttore d’orchestra Adriano Pennino.





Lo spettacolo, che ha suscitato ampi consensi nei teatri di tutta Italia, è un viaggio emozionante attraverso la tradizione partenopea, una dichiarazione d’amore per Napoli. La performance si sviluppa a partire da un testo scritto nel 1903 da Eduardo Nicolardi, dedicato alla sua amata Anna, che si sposò con un altro uomo. La melodia immortale di Ernesto De Curtis completa questo capolavoro della poesia d’amore napoletana, al quale Sastri aggiunge la sua sensibilità artistica e la sua interpretazione unica.





Con "Voce ‘e notte", Lina Sastri porta in scena una fusione armoniosa di canto, teatro e danza, dando vita a un racconto coinvolgente che mescola emozioni e sensazioni in un flusso continuo di poesia e musica. Le melodie napoletane più amate si intrecciano con influenze moderne e universali, creando un’atmosfera in cui il passato e il presente convivono in perfetta sintonia.





Lina Sastri, con la sua voce straordinaria e la sua presenza scenica magnetica, racconta la Napoli più intima e struggente, intonando con passione e delicatezza brani come ‘O sole mio, Reginella e molti altri classici che hanno reso celebre la musica partenopea in tutto il mondo. La sua interpretazione trascende il semplice canto, trasformandosi in un’esperienza teatrale che coinvolge corpo, voce e anima, immergendo il pubblico in un universo di emozioni senza tempo.





Lo spettacolo è uno degli eventi in abbonamento della stagione "Teatro Orfeo: 110 anni di storia", parte del cartellone 2024/2025. Un appuntamento che promette di emozionare e sorprendere, confermando la grandezza di una delle artiste più amate e apprezzate del panorama italiano.





Biglietti e informazioni

Per informazioni e acquisto biglietti:

Telefono: 0994533590 – 3290779521