Bari, 6/a edizione delle competizioni regionali per la qualificazione alle nazionali di Robotica: la presentazione a Palazzo di Città. A giugno i campionati europei a Bari

BARI - Si è tenuta questa mattina, a Palazzo di Città, la presentazione della sesta edizione delle competizioni regionali di robotica, che quest’anno si svolgeranno il prossimo 14 marzo nell’auditorium e nella palestra del plesso scolastico Verga (in via Carabellese 34) dell’Istituto Comprensivo Japigia 1 Verga di Bari.A illustrare i dettagli sono stati l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola e la dirigente scolastica dell’istituto capofila Japigia 1 Verga Patrizia Rossini, alla presenza della dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Bari Giuseppina Lotito. Presenti anche i docenti, gli alunni e i rappresentanti del Comitato genitori della scuola di Japigia.Durante le gare del 14 marzo si svolgerà anche la manifestazione non competitiva ‘Robottando’, la cui partecipazione è aperta agli alunni di tutte le età, compresi i bambini delle scuole dell’infanzia. La conferenza stampa è stata anche l’occasione per annunciare il grande appuntamento con i campionati europei di robotica, che la scuola sta organizzando a Bari dal 4 al 7 giugno 2025, nel Centro Congressi della Fiera del Levante.“Voglio fare un plauso alla comunità scolastica dell’istituto comprensivo Japigia 1 Verga che, da pioniera, promuove da anni la robotica come metodo educativo, ottenendo importanti risultati - ha commentato l’assessore Lacoppola -. Si tratta di un metodo didattico che migliora l’apprendimento nei bambini e nelle bambine dai 3 ai 14 anni, affinando le capacità cognitive e l’attitudine al problem solving. Siamo davvero entusiasti di avere una comunità scolastica cittadina così attiva, collaborativa e coesa anche nella sua componente genitoriale, e dobbiamo fare di tutto per sostenerla. La robotica, d’altronde, ci insegna che le tecnologie possono essere nostre alleate nella crescita dei bambini e delle bambine, in un momento storico in cui si parla spesso del cattivo uso delle stesse. Un plauso all’impegno e ai risultati di un polo d’eccellenza della città”.“Oggi presentiamo il programma delle gare regionali del 14 marzo, che consentiranno alle squadre di qualificarsi ai campionati nazionali - ha spiegato la preside Rossini -. Con grande orgoglio voglio annunciare che avremo l’onore di ospitare a Bari a giugno i campionati europei, che vedranno la partecipazione di 170 squadre nel Centro Congressi della Fiera del Levante da tutta l’Europa. La scuola sta lavorando all’organizzazione di questo grande evento con passione e sacrificio, lo stesso con cui 12 anni fa abbiamo intrapreso il percorso con la robotica. Un percorso che comporta enorme impegno, dal punto di vista economico e non solo, che portiamo avanti grazie anche alla collaborazione dei genitori. Negli anni alcune scuole pugliesi hanno deciso di non continuare, probabilmente non riuscendo a reggere il peso degli sforzi: ecco perché il nostro appello è a sostenere chi porta avanti questa metodologia didattica che consente l’apprendimento di elevate competenze trasversali attraverso l’uso delle tecnologie. Vi invito a venire a seguire le gare regionali del 14 marzo, per comprendere da vicino l’eccellenza dei ragazzi e l’impegno del nostro Comitato dei genitori, dei docenti e dei collaboratori. Le squadre si sfideranno in due categorie, ‘on stage’ e ‘reduce linee’. I ragazzi esporranno ai giudici, in autonomia, il loro lavoro e durante i campionati europei si aggiungerà un ulteriore livello di difficoltà, e dunque di competenza acquisita, perché la presentazione sarà fatta in inglese. Vi aspettiamo nella nostra scuola il 14 marzo”.“Sostenere il lavoro delle scuole rientra nei compiti dell’Ufficio scolastico - ha dichiarato la dirigente Lotito - e siamo felici di farlo quando ci sono da supportare esperienze importanti come questa, che stimolano le capacità logiche e le competenze in modo trasversale, senza differenze di genere, in linea con il percorso che si sta facendo sulle discipline Stem. La gara è un momento di confronto, di arricchimento, ma ciò che conta è il percorso strutturato che c’è alla base, sostenuto da tutta la comunità scolastica e dalle famiglie. Gli alunni stanno imparando a costruire, non solo il robottino, ma anche le loro competenze informatiche, la programmazione, la logica e la creatività”.Di seguito il programma dell’evento del 14 marzo nel plesso Verga:· ore 9 apertura desk per registrazione squadre competitive· dalle ore 8.30 alle 11.30 Robottando: esibizioni squadre non competitive (8 squadre)· dalle ore 14.30 alle 17 Gare competitive on stage (6 squadre)· dalle ore 9 alle 17 Gare competitive rescue line (18 squadre)· ore 18 Classifiche finali.In allegato la locandina e la scheda con l’elenco delle scuole partecipanti.