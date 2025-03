A Levante PROF arriva Splash: l’area dedicata alla cultura del bere e all’accoglienza di qualità

BARI - Oltre 2.000 metri quadrati, 120 stand e circa 100 ospiti: sono questi i numeri che definiranno lo spazio espositivo dedicato alla cultura del bere e dell’accoglienza, ideato e organizzato da Bar Project Academy, la scuola di formazione per barman di Bari.L’area, denominata Splash Expo, sarà ospitata all’interno di Levante PROF, la fiera internazionale del “Made in Italy” eno-agroalimentare in programma dal 9 al 12 marzo alla Fiera del Levante.Lo spazio ospiterà un alternarsi di professionisti italiani e internazionali specializzati in distillati, liquori, cocktail, birre, vino, caffè e acqua, che presenteranno le più importanti innovazioni di prodotto e servizio nel settore.Non solo. Splash Expo rappresenta anche un’occasione per fare networking e formazione attraverso workshop e masterclass dedicate a mixology, wine tasting, tecniche di produzione e strategie di marketing. Competizioni e dimostrazioni dal vivo aggiungeranno un tocco di spettacolarità, coinvolgendo bartender, chef e sommelier in sfide avvincenti.L’area B2B si conferma anche quest’anno un punto di incontro strategico per buyer, distributori e decision maker internazionali, con l’obiettivo di favorire collaborazioni e accordi commerciali. Il nuovo Start-Up Village metterà al centro l’innovazione, ospitando due spazi dedicati e 30 desk riservati a giovani realtà emergenti che stanno trasformando il settore del beverage e dell’ospitalità.Sarà anche ospitato uno spazio dedicato alle eccellenze agroalimentari pugliesi, organizzato e promosso da Regione Puglia, Camera di Commercio di Bari e Unioncamere, con l'obiettivo di valorizzare i prodotti tipici del territorio e sostenere le imprese locali nel mercato nazionale e internazionale.«Essere presenti a Levante PROF - dichiara Claudio Lepore, fondatore di Bar Project Academy - rappresenta per noi un'importante opportunità di crescita e confronto con i professionisti del settore. Questo evento ci offre la possibilità di valorizzare il ruolo della formazione e dell’innovazione nel mondo del beverage e dell’accoglienza, contribuendo a diffondere una cultura del bere consapevole e di qualità.»Splash Expo si estenderà oltre i confini di Levante PROF con il Fuori Splash - una cena esclusiva, in programma nella Sala Murat di Bari e riservata ai professionisti del settore - e con eventi satellite che coinvolgeranno più di 50 cocktail bar e bistrot in tutta la Puglia.Per maggiori info: www.splashexpo.it/