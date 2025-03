Chemioterapia: i pazienti del Lastaria al Policlinico per problema tecnico

FOGGIA - Questa mattina per un problema tecnico al day-hospital oncologico dell'ospedale Lastaria di Lucera i pazienti si sono sottoposti alla chemioterapia nel Policlinico Foggia.La direzione strategica si è immediatamente attivata: la situazione tornerà alla normalità già dai prossimi giorni."Nel contempo - dice il direttore sanitario Leonardo Miscio - prosegue il progetto di ampliamento dell’Umaca, l'Unità manipolazione chemioterapici antiblastici, nella Farmacia del Policlinico che verrà potenziata in maniera da centralizzare la preparazione di tutti i chemioterapici che saranno poi smistati nelle sedi periferiche per la somministrazione ai pazienti. In tal modo - prosegue il direttore - l’obiettivo di favorire la prossimità delle cure sarà perseguito in maniera da ridurre il più possibile il disagio dei pazienti oncologici".