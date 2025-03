Bari: al Victoria Parc Hotel di Palese il VI Congresso Territoriale della Federazione CISL medici, veterinari e dirigenti sanitari

BARI - Il VI Congresso Territoriale della Federazione CISL Medici, Veterinari e Dirigenti Sanitari di Bari rappresenta un’occasione cruciale per riflettere sul futuro della sanità e delle professioni mediche e veterinarie, in un momento storico caratterizzato da grandi sfide e trasformazioni. Intitolato "Il coraggio della partecipazione", l'evento si svolgerà venerdì 7 marzo 2025 al Vittoria Parc Hotel di Bari Palese, portando sotto i riflettori le problematiche attuali e future del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con un focus particolare sui giovani professionisti.L'incontro, organizzato dalla Federazione CISL Medici, Veterinari e Dirigenti Sanitari - Bari, avrà come obiettivo primario quello di fornire un aggiornamento completo sui temi professionali, contrattuali e sindacali, con un'attenzione speciale alle esigenze dei giovani medici e veterinari. Il congresso sarà infatti un'importante opportunità di formazione, di dibattito e di aggiornamento ECM, utile per il continuo sviluppo delle competenze e per il rafforzamento della solidarietà tra i professionisti della salute.Il congresso si aprirà alle 9:00 con i saluti istituzionali e la presentazione dell'evento da parte dei principali protagonisti dell'organizzazione, tra cui Domenico Roberto Centola, Reggente della CISL Medici Bari-BAT, e Vincenzo Piccialli, Segretario Generale della CISL Medici Puglia. A seguire, l'intervento del Sindaco di Bari, Vito Leccese, che sottolineerà l’importanza della sinergia tra istituzioni locali e professionisti sanitari.“L’incontro promette di essere un passo decisivo per dare voce ai professionisti sanitari, in particolare ai giovani, che ogni giorno sono protagonisti della cura e della tutela della salute pubblica. Il coraggio della partecipazione è il tema che accompagnerà tutti i partecipanti, in un impegno condiviso per il miglioramento della professione e della qualità del servizio sanitario nazionale”, spiega Domenico Roberto Centola, Reggente della CISL Medici Bari-BAT.Uno dei temi centrali del congresso sarà il "Ruolo del sindacato nella tutela dei diritti dei (giovani) medici chirurghi e veterinari del SSN" in un contesto di evoluzione normativa e sfide occupazionali. La giornata comprenderà relazioni di esperti come Donato Antonucci, avvocato e consulente legale della CISL Medici, e Giuseppe Boccuzzi, Segretario Generale della CISL Bari-BAT, che esploreranno le opportunità e le problematiche legate al lavoro nel SSN, dalla contrattazione collettiva alle politiche di tutela professionale.Il programma prevede inoltre interventi sul futuro del lavoro in ambito medico e veterinario, con riflessioni di personalità accademiche di spicco come Loreto Gesualdo, già Presidente della Scuola di Medicina dell’Università di Bari, e Fulvio Marsilio, ex Presidente del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo.La componente giovanile sarà al centro del dibattito, con sessioni dedicate alle specifiche esigenze dei giovani medici e veterinari, dalla formazione specialistica all'inserimento nel mondo del lavoro. Michele De Fazio, Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Bari, approfondirà i diritti e le tutele dei giovani medici chirurghi, mentre Nicola Decaro, Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari, si concentrerà sulle problematiche che riguardano i giovani veterinari. Il congresso, con il suo ricco programma di interventi e discussioni, offrirà anche uno spazio per il confronto diretto con i partecipanti, che potranno interagire con i relatori durante i dibattiti e le sessioni programmate. Sarà l'occasione per raccogliere feedback, proporre soluzioni e avanzare proposte per una sanità più equa e funzionale.A chiusura del congresso, la Federazione CISL Medici, Veterinari e Dirigenti Sanitari di Bari organizzerà il VI Congresso Territoriale Elettivo, dove si procederà con l'elezione dei membri del Consiglio Generale e dei Delegati per i Congressi regionali e nazionali. Questo segmento elettivo è fondamentale per definire la governance della federazione e rafforzare il ruolo del sindacato nella tutela dei professionisti della salute. L’evento, che prevede un’accoglienza calorosa e un networking di alto livello, rappresenta un’opportunità fondamentale per tutti i professionisti del settore sanitario per confrontarsi, aggiornarsi e partecipare attivamente alla costruzione del futuro della sanità italiana.