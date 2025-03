Bari, atterraggio d’emergenza per il Dreamlifter: ripartito dopo la notte in aeroporto

BARI - Un evento straordinario ha visto protagonista il Dreamlifter, uno degli aerei cargo più grandi al mondo, che nel pomeriggio di ieri ha effettuato un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Bari a causa del maltempo e del forte vento. Il velivolo, proveniente da Charleston (Stati Uniti) e diretto a Grottaglie, è rimasto a terra per tutta la notte prima di ripartire per l’America intorno alle 11 di questa mattina.

L’episodio ha rappresentato una sfida operativa per lo scalo pugliese, come sottolineato da Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia:

Vasile ha inoltre evidenziato l’importanza della prontezza e della professionalità del personale coinvolto:

“Trasformare l’imprevisto in un’opportunità significa essere pronti ad affrontare qualsiasi scenario, rafforzando il ruolo strategico dei nostri aeroporti per il territorio e per il futuro. Grazie a tutte le donne e gli uomini coinvolti per la professionalità e l’impegno dimostrati”.