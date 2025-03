Bif&st 2025: la quarta giornata tra proiezioni, incontri e premi

BARI - La quarta giornata del, festival prodotto dallae diretto da, si apre con la proiezione di Il viaggio della sposa di(ore 9:30) neldi Bari. Il regista pugliese sarà poi protagonista di un incontro con, seguito dalla proiezione di La tela. In serata, al Petruzzelli, Rubini riceverà il prestigioso

Nel pomeriggio, spazio alla serialità con i primi due episodi di Fuochi d’artificio (ore 17:00) di Susanna Nicchiarelli, che interverrà in dialogo con Anton Giulio Mancino. L’anteprima serale di Rosso di sera (ore 20:30) è Auction (Le tableau volé) di Pascal Bonitzer, storia di un esperto d’arte moderna alle prese con un ritrovamento sconvolgente.

Al Teatro Kursaal Santalucia prosegue la Retrospettiva Moretti

La programmazione del Teatro Kursaal Santalucia continua con la Retrospettiva Moretti: alle 10:00 la proiezione di Aprile (1998), seguita da Il grido d’angoscia dell’uccello predatore (20 tagli d’aprile) introdotto da Anton Giulio Mancino. Per il Concorso Meridiana, alle 16:00, sarà proiettato The inevitable journey to find a wedding dress di Jaylan Auf, alla presenza del regista. Alle 19:00, spazio a Lo que queda de ti di Gala Garcia, con il regista e il produttore Carlo D’Ursi, seguito dal Q&A moderato da Massimo Causo. In chiusura, alle 21:30, la Retrospettiva Moretti propone La stanza del figlio (2001).

Multicinema Galleria: tra cinema e letteratura, eventi speciali e concorsi

Il Multicinema Galleria inaugura la giornata con Romanzo Criminale di Michele Placido (ore 9:30, sala 1), nell’ambito della sezione Doppio Testo (Cinema e Letteratura). A seguire, incontro con il regista e lo scrittore Giancarlo De Cataldo, condotto da Chiara Tagliaferri.

Tra gli eventi speciali, Il tramontana di Adriano Barbano (ore 15:00, sala 3), con successivo incontro condotto da Angela Bianca Saponari con Steve Della Casa, conservatore della Cineteca Nazionale.

Il Concorso per il cinema italiano prosegue con L’oro del Reno di Lorenzo Pullega (ore 16:30, sala 2) e L’infinito di Umberto Contarello (ore 19:00, sala 4), con Q&A moderati da Angela Bianca Saponari.

Nella sezione Il segreto dell’attrice, incontro con Marianna Fontana (ore 18:00, sala 5). La sezione Frontiere propone invece I diari di mio padre di Ado Hasanoviç (ore 20:00, sala 6), seguito da un Q&A moderato da Matteo Marelli.

In chiusura, The Whale di Darren Aronofsky (ore 21:15, sala 1), introdotto da Angelo Ceglie per il Focus A24.

Formazione e cinema indipendente

Prosegue il Laboratorio di Sceneggiatura Storie per lo schermo, cinema e serie (ore 10:00, sala 7) curato da Laura Paolucci.

Il Teatro Polifunzionale AncheCinema ospita la sezione A Sud: alle 11:00, Mangia! di Anna Piscopo, con la regista presente in sala. Alle 20:30, La settimana senza Dio di Mourad Ben Cheikh, presente in sala con l’attore Nicola Nocella. I Q&A saranno moderati da Luigi Abiusi.

Apulia Industry Days: focus sulla filiera audiovisiva

Domani, 26 marzo, alle 10:00, presso la Camera di Commercio di Bari, si terrà il panel "La Puglia produce – Strumenti e strategie a supporto della filiera audiovisiva", all’interno delle giornate Apulia Industry Days organizzate dal Bif&st 2025.

L’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del settore audiovisivo, tra cui Michele Emiliano (Presidente Regione Puglia), Alessandro Delli Noci (Assessore Sviluppo Economico), Donato Pentassuglia (Assessore Agricoltura), Francesco Paolicelli (Presidente IV Commissione Sviluppo Economico), Anna Maria Tosto (Presidente Apulia Film Commission), Paolo Ponzio (Presidente Puglia Culture) e altri esperti del settore.

L’evento sarà moderato da Leonardo Paulillo, Avvocato dello spettacolo e Segretario Generale di Audiovisivo Italiae.