Bari, crollo palazzina via De Amicis: firmata l'ordinanza per la chiusura della sede del Municipio II

BARI - È di qualche minuto fa la firma del sindaco di Bari, Vito Leccese, in merito all’ordinanza che dispone la cessazione delle attività amministrative nonché dei servizi erogati presso la sede del Municipio II, in corso Benedetto Croce 96, in quanto edificio confinante con la palazzina crollata in via De Amicis. L’accesso all’edificio è consentito esclusivamente alle Forze dell’ordine, di soccorso, ai tecnici comunali e a quanti debbano provvedervi per finalità proprie delle funzioni svolte e dei compiti attribuiti durante la situazione emergenziale.L’ordinanza è stata adottata al fine di tutelare l’incolumità pubblica e l’integrità fisica dei dipendenti comunali e degli stessi cittadini fruitori dei servizi erogati dalla struttura.Si precisa, inoltre, che anche gli altri edifici confinanti e ubicati sullo stesso isolato di via De Amicis sono stati sgomberati a tutela dell’incolumità pubblica dei residenti.Per quanto riguarda i servizi pubblici erogati alla collettività, relativi allo Stato Civile, si potrà far riferimento alla sede centrale di largo Fraccacreta, mentre per i servizi URP i cittadini potranno rivolgersi agli operatori della sede centrale in via Roberto da Bari 1.