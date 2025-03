Bari: dal 18 marzo attivo sistema elimina-code on line 'TuPassi' per settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività produttive

BARI - Il settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività produttive rende noto che da martedì 18 marzo sarà attivo il sistema digitale elimina-code TuPassi , già sperimentato dal Comune di Bari per i settori Tributi, Urbanistica e Patrimonio. Dopo la digitalizzazione di tutti i processi amministrativi, dunque, anche per Polizia Annonaria, Ecologia e Attività produttive diventa operativo dal 18 marzo TuPassi, il sistema on line per la gestione dei servizi di prenotazione e accoglienza.I cittadini avranno possibilità di scegliere il giorno e l’orario migliori per l’appuntamento e recarsi allo sportello per le pratiche gestite dagli uffici di Largo Chiurlia 27 (consultabili a questo link ), relative, per esempio, a Commercio su area pubblica e su area privata, Strutture extraricettive, Taxi e NCC, Agenzie d'affari, Locali di pubblico spettacolo e spettacolo viaggiante, Certificato Unificato Disabili Europeo (CUDE), Ascensori.“Il settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività produttive diventa ancora più smart – commenta l’assessore allo Sviluppo Economico Pietro Petruzzelli -. Una novità molto utile, grazie alla quale i cittadini potranno fissare un appuntamento personalizzato scegliendo data e ora per recarsi agli sportelli comunali. In questo modo sarà possibile ottimizzare le attività di prenotazione e check-in, evitando il disagio di affrontare lunghe attese e organizzando al meglio il proprio tempo”.Come funziona TuPassi? Attraverso un sistema di agende e gestione dell’accoglienza, il cittadino viene ricevuto allo sportello, sulla base del numero giornaliero di appuntamenti a disposizione di ciascun ufficio. Al piano terra della sede di largo Chiurlia 27, inoltre, è presente il totem TuPassi, che consente di prenotare un appuntamento per i servizi disponibili semplicemente utilizzando il codice fiscale o la tessera sanitaria attraverso il lettore ottico. In questo modo, sia i cittadini che si sono avvalsi del sistema di prenotazione online sia coloro che hanno provveduto a ritirare il biglietto presso il totem, si presentano allo sportello nella data e nell’orario stabilito per il loro turno. È possibile fissare l’appuntamento, anche per altre persone, attraverso Internet e l'app TuPassi (per smartphone e tablet, disponibile per iOS e Android) comodamente da casa, con molti giorni d’anticipo, o nel caso disdire e fissare un’altra data.Come utilizzare TuPassi Internet e app ? È sufficiente scaricare la app TuPassi sul proprio dispositivo (smartphone, tablet o pc), quale che sia il sistema operativo adottato, e registrarsi, fornendo le proprie generalità, un indirizzo email e una password. Si riceverà un messaggio via mail con richiesta di attivazione dell’account con un semplice click. Dopo la registrazione, è possibile prenotare il servizio di interesse.