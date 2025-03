"Don Sante Montanaro", boom di candidature: quasi 700 artisti aspirano al premio

CASAMASSIMA - Si è conclusa con grande successo la prima fase del Premio Don Sante per l’Arte Contemporanea, organizzato dalla Fondazione Monsignor Sante Montanaro di Casamassima (Ba), con la chiusura delle candidature alla mezzanotte dello scorso 6 marzo. Quest’anno il concorso ha registrato un'impennata storica, passando da 160 partecipanti nella prima edizione e 297 nella seconda, a 680 candidature per l'edizione 2025. Di questi, il 50% proviene dall'estero. Un dato che conferma e consolida il carattere internazionale del Premio.«Questa crescita straordinaria - affermano dalla Fondazione - testimonia come il Premio Don Sante stia assumendo un ruolo di primo piano nel panorama culturale e artistico, diventando un vero e proprio ponte tra diverse realtà geografiche e linguistiche. Le candidature pervenute a Casamassima provengono da oltre 70 nazioni. Un dato che ci inorgoglisce e che evidenzia la capacità del concorso di attrarre talenti da ogni parte del mondo, trasformando la nostra cittadina e la Regione Puglia in un punto di riferimento internazionale per l’arte contemporanea».Il tema di questa edizione del Premio è “Realtà specchio della dimensione interiore: nuove geografie dell’espressione” e invita gli artisti a esplorare il complesso dialogo tra il mondo interiore e l’ambiente esterno, con esiti che si riflettono in opere innovative e dal forte impatto visivo e concettuale. In questo contesto, il Premio Don Sante si configura non solo come una competizione, ma come una vetrina dinamica e inclusiva, capace di stimolare un dialogo interculturale e di mettere in luce le nuove frontiere della creatività.«Il successo di questa terza edizione, - afferma la dottoressa Nica Ferri, presidente della Fondazione - testimoniato da una partecipazione internazionale senza precedenti, rafforza il nostro impegno nel promuovere l’arte e la cultura come strumenti di dialogo e di integrazione. Il Premio Don Sante sta diventando una piattaforma globale, capace di valorizzare talenti emergenti e di elevare il nome della nostra regione ben oltre i confini nazionali e noi siamo orgogliosi di accogliere artisti da ogni parte del mondo e di offrire loro un palcoscenico unico per esprimere la propria visione artistica».I prossimi step del concorso prevedono la scelta dei finalisti e la proclamazione dei vincitori. Entro il 20 marzo il Comitato Scientifico procederà alla scelta dei lavori da portare alla fase finale. Gli artisti che supereranno le selezioni saranno annunciati online e contattati personalmente. Mentre per la mostra collettiva, che rappresenterà la sintesi di questo straordinario percorso creativo l'appuntamento è per il prossimo 10 maggio 2025. La cerimonia finale di premiazione, invece, si svolgerà l’11 luglio 2025.