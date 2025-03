Bari, eletti i nuovi segretari circoscrizionali di Forza Italia per i Municipi I, II, III e IV

BARI - Sono Michele Rapanà, Maria Domenica Mirandi, Nicola Pio Caradonna e Tiziana Vacca i nuovi Segretari Circoscrizionali di Forza Italia Bari Grande Città rispettivamente per i Municipi I, II, III e IV. L’elezione dei quattro rappresentanti territoriali è avvenuta questa mattina nella sala convegni Otranto dell’Hotel Excelsior di Bari, dove si sono svolti i Congressi Circoscrizionali del Partito fondato nel 1994 da Silvio Berlusconi. Per quanto riguarda invece il Municipio V, non essendoci i presupposti per procedere all’elezione, nei prossimi giorni la Segreteria Cittadina, su proposta del Segretario Viceministro alla Giustizia Sen. Avv. Francesco Paolo Sisto, provvederà a nominare un Delegato di Circoscrizione.«Il congresso ha un valore importante: significa compattezza e unità che con questa squadra siamo stati capaci di garantire – ha detto il Viceministro Sisto in videocollegamento da Palermo -. Insieme dobbiamo sostenere le idee di Forza Italia per la città di Bari, e magari provare a riprenderci quel tessuto connettivo che la forza rassicurante del nostro partito merita. Noi siamo il partito della moderazione, della competenza, del coraggio, della tutela della fragilità, dell'umanità, siamo gente che lavora e che fa della politica una passione, non un mestiere: una caratteristica unica che il presidente Berlusconi ha più volte sottolineato come fondamentale. Un congresso unitario come quello di oggi significa capacità di seminare bene in questi mesi, durante i quali abbiamo provato a riscrivere una bella pagina di politica, fatta di rapporti personali veri, di amicizia e di sincerità. Il nostro partito è “bello” e lo straordinario risultato di oggi ne è la plastica dimostrazione».A presiedere il seggio elettorale è stato il Sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, che ha vigilato sul corretto svolgimento dell’intero procedimento elettorale. L’evento, iniziato alle 10 con i saluti istituzionali e la presentazione delle mozioni dei quattro candidati, è proseguito con il dibattito sulle stesse, per concludersi poi con l’elezione per acclamazione dei nuovi Segretari di Municipio, come previsto dallo Statuto di Forza Italia.Nella sua mozione Michele Rapanà, Avvocato e neosegretario del Municipio I, ha sottolineato come al centro debba esserci il cittadino barese – considerato una risorsa da coinvolgere - attraverso l’ascolto di chi vive sul territorio, i sopralluoghi condivisi nelle aree più complesse, gli incontri con le associazioni, i comitati, le parrocchie, le assemblee degli iscritti e il movimento giovanile forzista. Priorità assolute sono sicurezza, difesa dell’ambiente e sviluppo economico.Obiettivo della Professoressa Maria Domenica Mirandi per il Municipio II è porre le periferie al centro dell’azione politica, proseguendo il percorso di coinvolgimento e crescita avviato in questi anni dal Senatore Sisto. Per questo si ritiene indispensabile ascoltare gli abitanti, effettuare sopralluoghi, incontrare associazioni, comitati e parrocchie, valorizzare le eccellenze territoriali e migliorare la comunicazione di ogni azione politica sviluppata sul territorio.Per quanto riguarda il Municipio III, invece, Nicola Pio Caradonna ritiene fondamentale rendere efficaci gli uffici comunali dislocati nel territorio, riabilitare quelli dismessi, destinare edifici demaniali alle attività e alle necessità degli abitanti, al fine di rendere partecipi e alla pari tutti i cittadini e affinché venga eliminata ogni distanza nell’amministrazione comunale tra centro e periferie, in modo da valorizzare e agevolare burocraticamente l’intero Municipio. Tra le attività necessarie anche un miglioramento delle opere infrastrutturali e, in particolare, la progettazione di una viabilità stradale adeguata e più sicura che colleghi il territorio al centro città.Per Tiziana Vacca, già candidata di Forza Italia nelle ultime elezioni amministrative e neosegretario del Municipio IV, obiettivo prioritario dev’essere la rigenerazione delle periferie urbane, dotando di infrastrutture tutte le zone degradate della città a più forte disagio abitativo e occupazionale, prevedendo anche misure e interventi per incrementare l’occupazione e per favorire l’integrazione sociale nonché l’adeguamento dell’offerta abitativa. Importante sarà infine dedicarsi a problematiche come la sicurezza e il degrado.Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa di presentazione alla città dei Segretari Circoscrizionali.