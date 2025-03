Allerta gialla in Puglia per forti venti: previste raffiche fino a burrasca

BARI - La Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per la giornata di domenica 23 marzo 2025, che interesserà l’intero territorio della Puglia.

Secondo le previsioni, dalle prime ore di domani e per le successive 24-36 ore, sono attesi venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali su tutta la regione, nonché sui settori ionici di Calabria e Basilicata. Le raffiche intense causeranno anche mareggiate lungo le coste esposte, invitando alla massima prudenza nelle aree costiere.

Inoltre, dalle ore 00:00 del 23 marzo e per le successive 20 ore, si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con accumuli pluviometrici generalmente deboli ma localmente moderati.

Per questo motivo, la Protezione Civile ha emesso anche un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su tutta la regione.

Si raccomanda alla popolazione di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo, evitare spostamenti non necessari durante le ore di massima intensità del maltempo e seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali. Particolare cautela dovrà essere adottata nelle zone costiere e nei pressi dei corsi d’acqua.