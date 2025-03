Bari, il sindaco Leccese dall'avvio del percorso Piedibus della scuola Carducci

BARI - Stamattina, lunedì 31 marzo, il sindaco Vito Leccese ha partecipato all’avvio del percorso sperimentale “Piedibus” della scuola secondaria di primo grado Carducci di Bari, insieme agli assessori alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, e alla Vivibilità urbana, Carla Palone. Le carovane di ‘piedoni’ della scuola Carducci si sono mosse lungo due linee, con il supporto degli operatori della cooperativa Equal Time e della Polizia locale. La linea rossa è partita da piazza Garibaldi, mentre la verde ha fissato il suo capolinea nei giardini Isabella d’Aragona, entrambe prevedendo una fermata intermedia ‘kiss&Go’.“Il progetto Piedibus è fondamentale per costruire, sin da piccoli, una comunità consapevole – ha commentato il sindaco Vito Leccese -. Questo progetto non solo incoraggia i più piccoli a muoversi in modo autonomo, ma li educa anche a comprendere l’importanza di una mobilità alternativa e sostenibile. Camminare insieme verso la scuola è un’opportunità per sviluppare il senso di appartenenza alla comunità, per favorire la socializzazione e per insegnare il rispetto dell’ambiente, valori che sono alla base di una società più sana e responsabile. Ringrazio tutte le famiglie, le scuole e chi lavora per rendere possibile questa iniziativa, che si inserisce perfettamente nella nostra visione di una città più verde, vivibile e inclusiva per tutti”.Il progetto ‘Piedibus Bari’, l’iniziativa di mobilità scolastica sostenibile promossa dal Comune di Bari in collaborazione con le cooperative sociali ConHome ed Equal Time, è partito lo scorso lunedì 24 marzo dalla scuola Dalesio di Carbonara. Alla sperimentazione hanno aderito per primi sei istituti scolastici, con l’obiettivo di trasformare le abitudini di mobilità degli studenti attraverso servizi innovativi. Il progetto si basa sull’individuazione di percorsi pedonali “casa-scuola” sicuri, ideali per l’accompagnamento di gruppi di bambini e bambine, lungo itinerari prestabiliti con punti di partenza e orari definiti, in corrispondenza degli orari di ingresso e di uscita dalla scuola. Durante la fase di sperimentazione dei percorsi, verranno raccolti dati utili a valutare l’impatto del progetto e apportare eventuali miglioramenti.Dirigenti scolastici, docenti, studenti e famiglie che vogliano partecipare attivamente al progetto, possono inviare una mail all’indirizzo dedicato piedibuscomunedibari@gmail.com.