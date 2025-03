Bari: il sindaco Vito Leccese rinnova la tessera ANPI

BARI - Questa mattina il sindaco di Bari Vito Leccese ha rinnovato la sua iscrizione all’ANPI nell’ambito della campagna di tesseramento 2025 dell’Associazione nazionale partigiani d'Italia promossa nella sede di Palazzo di Città dalla sezione ANPI “Arturo Cucciolla” di Bari.“Questa sottoscrizione rappresenta il senso di un impegno quotidiano a portare avanti i valori che l’ANPI difende e tutela - ha commentato il sindaco -, ricordandocene il significato più autentico.La libertà e la democrazia non hanno prezzo, lo ricordo spesso e, soprattutto in questo momento in cui le relazioni umane e le relazioni diplomatiche si ispirano a disvalori quali il bullismo e il machismo internazionale, dovremmo esorcizzare tutto questo e praticare quotidianamente, ciascuno nel proprio ruolo, la pace, la libertà e la democrazia ”.