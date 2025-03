'Costruiamo insieme le politiche della notte': domani il terzo incontro pubblico su sicurezza, legalità e welfare

BARI - Domani, mercoledì 5 marzo, si terrà il terzo incontro pubblico del percorso partecipativo organizzato dal Comune di Bari, “Costruiamo insieme le politiche della notte” . Il terzo forum sarà dedicato a sicurezza, legalità e welfare: appuntamento domani pomeriggio, alle ore 18, nella sala ex Tesoreria al piano terra di Palazzo di Città, con tutti coloro che vorranno portare il loro contributo in termini di spunti, proposte, sollecitazioni e istanze (per iscriversi link qui ).All’incontro “Notte vivibile a Bari: sicurezza, legalità e welfare” parteciperanno Carla Palone (assessora alla Vivibilità urbana), Nicola Grasso (assessore alla Legalità), Elisabetta Vaccarella (assessora al Welfare) e il delegato del sindaco alle Politiche della notte Lorenzo Leonetti, che coordina il calendario dei forum.Il percorso prevede sei incontri pubblici fino alla fine di marzo, attraverso i quali l’amministrazione comunale intende elaborare il primo “Piano per le politiche della notte della Città di Bari”. Terminata la fase di consultazione e la raccolta di idee attraverso incontri aperti e tavoli tematici, l’amministrazione procederà con l’analisi e la pianificazione sulla base dei contributi raccolti nel corso dei sei incontri e del confronto con le migliori pratiche nazionali e internazionali. La bozza del “Piano per le politiche della notte” sarà presentata nel corso di un ulteriore momento di confronto pubblico e condivisione, per poi essere approvata e resa operativa con le prime azioni pilota.