Bari ospita il convegno dell’Associazione Nazionale Commercialisti dedicato alle nuove disposizioni per i bilanci 2024

BARI - Nuove disposizioni per i bilanci 2024 è il titolo del convegno organizzato dalla divisione di Bari dell’Associazione Nazionale Commercialisti, che si terrà il prossimo 28 marzo presso la Sala Convegni della Camera di Commercio di Bari, in Corso Cavour n.2.L’evento è realizzato in collaborazione con Associazione Nazionale Commercialisti e Confprofessioni Puglia e annovera tra le aziende sostenitrici anche la società di consulenza Alavie, che conferma il suo impegno a fianco dei professionisti nella formazione continua.Il convegno si propone come un’importante occasione di aggiornamento e confronto per i professionisti del territorio, con un focus sulle principali novità normative che impatteranno sui bilanci 2024 e sulle nuove disposizioni legislative. Il convegno prenderà il via con i saluti istituzionali di Vito Leccese, Sindaco di Bari, Giuseppe Scalera, Presidente di ANC Bari, Roberto Maffei, Presidente di Confprofessioni Puglia, e Miriam Dieghi, Vice Presidente Nazionale ANC.Durante la giornata interverranno relatori di spicco tra cui il Dott. Vito Saracino, Commercialista in Bari e componente del Comitato Scientifico ANC Bari, e il Dott. Antonio Bruno, Capo Servizio della Segreteria del Conservatore del Registro delle Imprese C.C.I.A.A. Bari.Alavie, da sempre impegnata nel favorire la crescita professionale dei Dottori Commercialisti, parteciperà al convegno per evidenziare quanto la formazione continua sia essenziale per gestire con efficacia le complessità normative e restare al passo con i cambiamenti legislativi.Vito Ziccardi, CEO di Alavie, dichiara: “Accompagnare i professionisti lungo il percorso di aggiornamento continuo è per noi una priorità. Essere presenti a questo evento significa consolidare il nostro impegno nel fornire loro strumenti concreti per affrontare la complessità delle norme e garantire una gestione efficace della conformità normativa. Il nostro impegno è chiaro: lavoriamo affinché la formazione diventi sempre più una leva fondamentale per rafforzare il ruolo cruciale che i Dottori Commercialisti svolgono nel sistema economico e sociale.”