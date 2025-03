Editoria, Il Piroscafo Edizioni sbarca a Bari: venerdì 28 marzo la presentazione ufficiale

>BARI - Dopo l’evento di lancio dello scorso novembre nella Capitale, la casa editrice Il Piroscafo sbarca a Bari, sua seconda casa. Il prossimo 28 marzo, alle 18, il settimo marchio del Gruppo editoriale indipendente Les Flâneurs sarà presentato in un evento unico ed esclusivo all’interno della libreria Mondadori del capoluogo pugliese, in via Crisanzio 16.Così come hanno fatto i primi piroscafi dell’Ottocento, che riuscirono a cambiare il sistema di navigazione sino ad allora conosciuto, la mission di questa nuova casa editrice di carattere nazionale (ma con salde radici nel nostro territorio) è quella di accendere i riflettori su realtà e indagini poco considerate e spesso ignorate, attraverso diverse collane che saranno caratterizzate da un’attenta cura nei dettagli, un’accurata ricerca delle fonti e una grandissima passione per la storia e la verità.Nata dalla volontà degli editori Alessio Rega e Annachiara Biancardino di esplorare la Storia attraverso il racconto e la ricerca di storie “sommerse”, questa nuova casa editrice è caratterizzare da tre collane: Le Isole (biografie), Le Vele (narrativa) e Le Ancore (saggistica). Il compito di dirigerle è stato affidato al professor Daniele Cellamare, pluripremiato autore di romanzi storici e già docente alla Sapienza di Roma e al Centro Alti Studi per la Difesa.«Vogliamo essere un punto di riferimento per chi cerca le verità nascoste dentro le storie del passato, specialmente quelle che hanno contribuito a formare il nostro complicato presente – ha detto Daniele Cellamare ­–. Il Piroscafo è un battello a vapore che offre un viaggio attraverso epoche e contesti diversi, sempre alla ricerca di nuove scoperte, di luoghi dimenticati e di donne e uomini senza tempo. Esploriamo le profondità remote della Storia con un equipaggio attento a cogliere i risvolti più appartati delle vicende umane, che talvolta risultano anche inaspettati e sorprendenti».Alla serata, durante la quale saranno presentati i primi volumi pubblicati dal nuovo marchio, parteciperanno gli autori Carmine Mari, Gregory Marinucci e Anna Maria Popolo. È prevista inoltre la presenza di rappresentanti delle istituzioni locali, degli editori Alessio Rega e Annachiara Biancardino e del direttore editoriale Daniele Cellamare.Al termine della presentazione sarà possibile degustare un aperitivo con vini e prodotti locali.