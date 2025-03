Bari-Salernitana: Joao Paulo al San Nicola

Joao Paulo riceverà l'omaggio della numerosa cornice di pubblico (sono previsti venticinquemila spettatori, di cui 4.000 tifosi salernitani) che assisterà ad una gara con obiettivi opposti: i biancorossi per rientrare nella zona playoff e per tornare a vincere al San Nicola dove vittoria manca dal 2 febbraio (2-1 al Frosinone) e, gli amaranto, per uscire dalla zona retrocessione nella quale sono attualmente penultimi.





L'ultimo confronto tra Bari e Salernitana nel capoluogo pugliese risale al 7 aprile 2018. Finì 1-1 al termine della gara valida per la 34esima giornata del campionato di Serie B 2017-2018.

Bari-Salernitana sarà una gara particolare, non solo per il gemellaggio che lega le rispettive tifoserie da 42 anni, ma anche per la presenza di Joao Paulo al San Nicola. L'ex attaccante brasiliano, che indossò la maglia biancorossa dal 1989 al 1994, assisterà alla gara valida per la trentesima giornata di Serie B in programma sabato 15 marzo 2025 alle ore 19.30.