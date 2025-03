Papa: un mese fa il ricovero al Gemelli

Resta, infatti, da sciogliere anche questa riserva a seguito delle voci di corridoio diffuse in questi ultimi giorni, secondo le quali, per la complessità del suo quadro clinico, sia stata predisposta l'ospedalizzazione di un piano di Casa Santa Marta, al fine fronteggiare ogni emergenza legata alle sue condizioni di salute.





Considerati i lunghi tempi di ripresa, si dovranno conoscere anche le modalità con le quali saranno gestiti i riti della Settimana Santa e della Pasqua. Essi, con molta probabilità, saranno delegati ai Cardinali che compongono il Collegio Cardinalizio, già impegnato nel coprire la celebrazione delle Sante Messe legate al Giubileo.

Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, all'indomani del dodicesimo anniversario della sua elezione al soglio pontificio e alla vigilia del suo trentesimo giorno di ricovero al Gemelli di Roma. Dopo un mese di degenza presso lo stesso Policlinico (vi arrivò nella mattinata di venerdì 14 febbraio 2025), cresce l'attesa per conoscere la data delle sue dimissioni dal noto ospedale romano e l'attesa per sapere dove e come proseguirà la fisioterapia respiratoria.