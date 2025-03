Bari-Sampdoria 1-1: equilibrio al San Nicola nella ventottesima giornata di Serie B

Ssc Bari fb

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari conquista un punto prezioso pareggiando 1-1 contro la Sampdoria nella ventottesima giornata di Serie B, in un match combattuto allo stadio "San Nicola".

Nel primo tempo, i padroni di casa partono con grande intensità e sfiorano più volte il vantaggio. Al 10' Oudin colpisce la traversa con un destro potente, mentre al 14' lo stesso giocatore centra il palo con un sinistro insidioso. La Sampdoria prova a rispondere, ma al 44' Simic di testa non riesce a schiacciare il pallone in porta. Al 45' Bonfanti va vicino al gol, ma senza fortuna. L'arbitro Valerio Crezzini della sezione di Siena concede due minuti di recupero e al 46' la Sampdoria ne approfitta: Niang segna con un preciso tocco al volo di destro, portando i blucerchiati in vantaggio.

Nella ripresa, il Bari reagisce immediatamente e al 3' trova il pareggio con Maggiore, che insacca di testa a porta vuota dopo che Lasagna, con una girata di destro, aveva colpito il palo. La squadra di casa continua a premere: al 19' Altare sfiora la rete, mentre al 22' Niang per poco non sigla la doppietta.

Con questo pareggio, il Bari guarda avanti alla prossima sfida di campionato: domenica 9 marzo alle 15 affronterà il Sassuolo al "Mapei Stadium", nella ventinovesima giornata di Serie B, con l'obiettivo di conquistare punti importanti per la classifica.