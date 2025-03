Bari School di Motore Sanità dal 31 marzo al 2 aprile: il futuro della sanità al centro del convegno

Bari, 24 marzo 2025 – La città di Bari sarà il cuore di un dibattito fondamentale sul futuro del sistema sanitario, con particolare attenzione alle sfide e alle opportunità per il Sud Italia. Dal 31 marzo al 2 aprile, l'Hotel Excelsior di Bari ospiterà la Bari School di Motore Sanità, un evento che riunirà alcune delle principali voci della politica, della sanità e dell'innovazione per discutere e progettare il futuro della salute pubblica.

Un programma ricco di appuntamenti

Il convegno prenderà il via il 31 marzo alle ore 10:00 con i saluti istituzionali di Raffaele Piemontese, Assessore alla Sanità della Regione Puglia, e Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro alla Giustizia. Subito dopo, Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, offrirà una panoramica delle sfide e delle opportunità che attendono il settore della sanità in Italia.

Tra gli ospiti di rilievo, Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, e Ignazio Zullo, membro della 10ª Commissione permanente del Senato, si confronteranno sulle principali questioni politiche e sanitarie del momento.

Un focus importante della mattinata sarà dedicato alla Sanità Italiana alla luce del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), con l’intervento del Ministro per gli Affari Europei, il Sud e il PNRR, Tommaso Foti. A seguire, ci sarà un confronto sulle difficoltà di implementazione del Piano Nazionale Cronicità nelle diverse regioni, con gli interventi di Ettore Attolini (Responsabile Area Innovazione di Sistema e di Qualità AReSS Puglia), Vito Gregorio Colacicco (Direttore Generale ASL Taranto) e Maurizio De Nuccio (Direttore Generale ASL Brindisi).

Innovazione e Sostenibilità al Centro del Dibattito

La giornata proseguirà con una sessione dedicata al Virtual Hospital come modello futuro dell’offerta assistenziale, seguita da un approfondimento sull'ipoparatiroidismo e innovazione terapeutica. Si discuterà anche di sostenibilità, innovazione e territorio, con un focus sul ruolo delle PMI nel medtech italiano, a cura di Gennaro Broya de Lucia, Presidente Conflavoro PMI Sanità.

Inoltre, il programma prevede anche momenti di networking e di confronto informale, come il light lunch delle 13:30, che offrirà l’opportunità di discutere più a fondo i temi trattati durante le sessioni di lavoro.

Un evento imperdibile per il futuro della Sanità

Con la partecipazione di figure chiave del panorama sanitario italiano, Bari School rappresenta un’occasione unica per approfondire le tematiche più attuali in tema di sanità, innovazione e gestione delle risorse. L’evento si propone come un’importante opportunità di aggiornamento e confronto per tutti gli operatori del settore, con un occhio di riguardo alle necessità del Sud Italia, sempre più centrale nel panorama della sanità nazionale.

