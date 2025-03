Serie C: l'Avellino vince 1-0 sul Potenza ed è primo, Cerignola al secondo posto

FRANCESCO LOIACONO - L'Avellino conquista una vittoria fondamentale al "Partenio-Lombardi" contro il Potenza, imponendosi 1-0 nella trentatreesima giornata del girone C di Serie C. Con questo successo, gli irpini scavalcano il Cerignola e si piazzano al primo posto della classifica, con 60 punti, due in più rispetto ai pugliesi, che hanno osservato un turno di riposo a causa dell’esclusione del Taranto dal campionato.

Il match si è rivelato combattuto, con entrambe le squadre che hanno avuto diverse occasioni da gol, ma è stato l’Avellino a spuntarla con un gol nel secondo tempo, continuando la sua marcia verso la promozione.

La cronaca del match

Nel primo tempo, la partita è subito vivace. Al 4', Patierno dell'Avellino ha la prima occasione, ma non riesce a schiacciare in porta di testa un pallone pericoloso. Al 20', il Potenza risponde con Petrungaro, che va vicino al gol con una conclusione che sfiora il palo. Un'altra occasione per l'Avellino arriva al 39' con Panico, il cui tiro si spegne di poco a lato.

Nel secondo tempo, il Potenza si fa subito minaccioso. All’8', Petrungaro prova una conclusione di destro, ma Cagnano salva sulla linea, evitando il gol del vantaggio per i lucani. Al 24', è ancora l'Avellino a spaventare il Potenza con D'Ausilio, la cui conclusione sfiora il palo.

Il gol che decide la partita arriva al 31': Russo trova il vantaggio per l’Avellino con un tocco di destro su cross di Sounas, regalando ai suoi la leadership in classifica. Il Potenza non si arrende e prova a reagire. Al 33’, Petrungaro sfiora il pareggio con un tiro potente, ma il portiere dell’Avellino, Pietro, è pronto a intervenire.

Nel recupero, al 92’, Mazzeo ha una buona occasione per il Potenza, ma non riesce a concretizzare e il risultato rimane fissato sull’1-0 per l'Avellino.

La classifica e il futuro

Con questa vittoria, l’Avellino balza in testa alla classifica del girone C con 60 punti, a +2 sul Cerignola, che però non ha giocato in quanto avrebbe dovuto affrontare il Taranto, escluso dal campionato. Il Potenza rimane al sesto posto con 44 punti, in compagnia del Catania.

L’Avellino ora si prepara ad affrontare le prossime sfide con la consapevolezza di essere la nuova capolista del girone, e il sogno della promozione in Serie B è più vivo che mai.