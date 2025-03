Bari, tentano di introdursi negli edifici sgomberati dopo il crollo: fermati due pregiudicati

BARI - Dopo il, la zona restaper consentire le indagini e garantire la sicurezza. Tuttavia,hanno tentato di introdursi negli, approfittando dell’emergenza. Entrambi sono stati, che presidiano l’area per evitare episodi di sciacallaggio.

Zona sotto sequestro, 80 persone evacuate

Le palazzine adiacenti e vicine al crollo sono state evacuate per motivi di sicurezza. In totale, sono 80 le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni, di cui 20 sono ospitate in un hotel grazie al supporto del Comune di Bari.

Le operazioni di messa in sicurezza e le indagini proseguono per stabilire le cause esatte del crollo e valutare le condizioni degli edifici circostanti.