Donna estratta viva dalle macerie a Bari: trascorre la notte in osservazione

BARI - Ha trascorso la notte "in osservazione nel reparto di Rianimazione" del Policlinico di Bari, Rosalia De Giosa, la donna di 74 anni estratta viva dopo 27 ore dalle macerie della palazzina di via De Amicis, crollata nel tardo pomeriggio di mercoledì a Bari.

Secondo fonti mediche, la pensionata è "cosciente" mentre si attende l'esito di ulteriori accertamenti per verificare la presenza di eventuali lesioni o fratture. La sua condizione generale è sotto stretta osservazione, ma i primi esami sembrano escludere danni gravi.

La 74enne è stata ritrovata all’interno del suo appartamento, nella zona della scala, e a salvarla sarebbe stata una sacca d’aria formatasi grazie alla presenza di una porta blindata, che ha impedito il completo cedimento del solaio sopra di lei. Un dettaglio che, con ogni probabilità, le ha salvato la vita.

"Un miracolo", così ha definito il suo salvataggio il dottore Agostino Centonze, che l'ha visitata al Pronto soccorso. "Era vigile, cosciente e muoveva gli arti", ha aggiunto il medico. Nonostante alcune fratture e contusioni, le analisi del sangue e delle urine hanno dato esiti nella norma. La prognosi resta comunque riservata.

Intanto, le operazioni di soccorso e rimozione delle macerie proseguono senza sosta per verificare l'eventuale presenza di altre persone coinvolte nel crollo. Le autorità stanno indagando sulle cause del disastro, mentre la comunità locale si stringe attorno ai superstiti e alle loro famiglie in questo momento di grande difficoltà.