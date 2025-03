Barletta: riqualificazione della litoranea di Levante

BARLETTA - Domenica mattina il gruppo di cittadini volontari de La Via della Felicità si è ritrovato nuovamente vicino al braccio di Levante per un intervento di riqualificazione della litoranea.In totale hanno raccolto diversi sacchi di rifiuti tra cui molta plastica, mozziconi, bottigliette ma anche lattine e bottiglie di vetro lasciate probabilmente dopo le serate del week-end.La Via della Felicità di Barletta, oltre a prendersi cura del nostro ambiente, come suggerito nella guida la buon senso La Via della Felicità scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, vuole dare anche il buon esempio, dando un messaggio di quanto sia importante per la salute di tutti, non abbandonare i rifiuti sulla litoranea perché come sappiamo le microplastiche nei mari vengono poi introdotte sulla catena alimentare.Lasciare uno spazio pulito, non vuol dire solo rispettare l’ambiente, ma anche goderne a pieno le potenzialità, in quanto non gradevole agli occhi se bistrattato o degradato.Ecco perché i volontari non si fermeranno ma continueranno con gli interventi di raccolta e pulizia.Per maggiori informazioni chiama il numero 348.952.1945 (Ignazio) o scrivi a laviadellafelicitabarletta@gmail.com