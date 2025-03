BIF&ST 2025: Presentato il Programma della 16ma Edizione del Festival Internazionale del Cinema e della TV di Bari

BARI - Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione della 16ma edizione del BIF&ST - Bari International Film&Tv Festival, diretto dal giornalista e critico cinematografico Oscar Iarussi. L'evento si svolgerà dal 22 al 29 marzo 2025 e prevede un ricco programma con oltre 140 appuntamenti e 125 film in proiezione unica, tra anteprime mondiali, europee e italiane.

Un festival inclusivo e internazionale

Secondo Iarussi, il BIF&ST 2025 si pone l'obiettivo di essere un festival di passaggio, inclusivo e aperto alle nuove generazioni, con particolare attenzione alla cosiddetta Generazione Z. Il festival non punta alla quantità fine a sé stessa, ma piuttosto alla qualità delle opere proposte e alla creazione di legami internazionali.

In linea con il nuovo progetto artistico e culturale promosso dalla Regione Puglia, il festival si sviluppa attorno al concetto delle "tre M": Meridione, Mare e Mediterraneo. Il BIF&ST diventa così un punto d'incontro tra culture e cinematografie che raccontano il Mediterraneo in tutte le sue sfaccettature.

Sezioni e retrospettive

Due le principali competizioni del festival:

MERIDIANA , concorso internazionale che presenterà quattordici film provenienti da paesi dell'area mediterranea, tra cui Italia, Spagna, Palestina, Algeria, Siria, Israele, Marocco e Grecia. La giuria sarà presieduta dallo scrittore e artista franco-marocchino Tahar Ben Jelloun .

PER IL CINEMA ITALIANO, che raccoglie lungometraggi, mediometraggi e documentari italiani in anteprima nazionale, con una giuria popolare coordinata dalla regista Costanza Quatriglio.

Grande attesa anche per la Retrospettiva dedicata a Nanni Moretti, che festeggia i suoi cinquant'anni di carriera con un incontro speciale il 23 marzo al Teatro Petruzzelli.

Focus sulla casa di produzione A24

Il BIF&ST 2025 ospiterà il primo tributo italiano alla casa di produzione e distribuzione statunitense A24, che ha portato sul grande schermo successi come Everything Everywhere All at Once, The Whale e La zona d'interesse.

Anteprime e ospiti d’eccezione

Il festival sarà inaugurato dall'anteprima di Le assaggiatrici di Silvio Soldini, tratto dal romanzo di Rosella Postorino. Tra gli altri titoli in programma figurano Un passo alla volta di Francesco Cordio, Una figlia di *Ivano De Matteo e l’esordio alla regia di Greta Scarano con La vita da grandi.

Il Premio Bif&st "Arte del Cinema" verrà assegnato a figure di spicco del panorama cinematografico, tra cui Nanni Moretti, Monica Guerritore, Francesca Comencini, Sergio Rubini, Isabella Ferrari, Carlo Verdone e Felice Laudadio, fondatore del festival.

Eventi speciali e omaggi al cinema del passato

Tra gli eventi più attesi, la proiezione speciale di Per un pugno di dollari di Sergio Leone con colonna sonora eseguita dal vivo, in omaggio a Ennio Morricone. Inoltre, ci sarà una mostra fotografica dedicata a Sergio Strizzi e un tributo a David Lynch con la riproposizione di Cuore selvaggio.

Il BIF&ST 2025 si conferma un festival dal respiro internazionale, capace di coniugare memoria e innovazione, arte e industria cinematografica, in un’ottica di apertura e dialogo tra i popoli del Mediterraneo.