Bif&st: Emiliano alla proiezione del film "Tommaso, Maestrelli e il calcio a colori"

BARI - Il presidente della Regione Puglia,, ha partecipato questa sera alla proiezione del documentario, fuori concorso, nell’ambito della(Bari International Film Festival). L'evento si è svolto ale ha visto la presenza del figlio di Tommaso Maestrelli,, insieme ai registi

Tommaso Maestrelli, una delle figure più iconiche del calcio italiano, è ricordato non solo per aver portato la Lazio alla storica conquista del primo scudetto nel 1974, ma anche per il suo passato da calciatore e allenatore del Bari. Scomparso prematuramente il 2 dicembre 1976, Maestrelli è una figura che ha segnato la storia del calcio, con un’impronta che va oltre i confini delle squadre che ha allenato.

Durante la proiezione, Emiliano ha voluto rendere omaggio al grande allenatore, sottolineando come Tommaso Maestrelli rappresenti una parte fondamentale della storia del calcio pugliese, ma anche di quella laziale. "Tommaso Maestrelli - ha dichiarato Emiliano - è stato un uomo gentile, corretto, sempre garbato con tutti, e ha compiuto il miracolo di portare il primo scudetto alla Lazio. È rimasto nella memoria di tutti gli appassionati di calcio, non solo dei laziali. Il BIF&ST gli tributa un giusto omaggio e per noi è motivo di grande gioia essere qui a celebrarlo in presenza della sua famiglia."

Il documentario, che racconta la vita e l'eredità di Maestrelli, è un tributo a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio, e il BIF&ST ha offerto una piattaforma perfetta per ricordarlo e celebrare la sua straordinaria carriera.