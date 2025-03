Bisceglie, successo per l’incontro “Le lingue che abitiamo” con Olga Lopopolo

BISCEGLIE - Come spiegare in cosa consiste la professione di ricercatore? Su questa domanda lo spazio artistico Opificio delle Arti “Aurea Factory”, sito a Bisceglie su Carrara Finizia, 59, ha fatto da scenario domenica 9 marzo 2025, all’incontro culturale con la ricercatrice e linguista biscegliese Olga Lopopolo, operativa presso l’Istituto Eurac Research di Bolzano, in dialogo con Francesco Sinigaglia, direttore artistico di CompagniAurea aps.All’evento, in collaborazione con l'associazione, professionale, riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, LEND (Lingua e Nuova didattica), è intervenuta anche la professoressa Giovanna Claudio, impegnata in un lavoro di studio, ricerca e analisi sulla Didattica delle Lingue straniere.L'appuntamento divulgativo ha permesso di dare testimonianza dell'esperienza di Olga Lopopolo, illustrando i risultati della sua ricerca in area linguistica e negli studi specifici inerenti alla Didattica dell’italiano L2. In più, sono state affrontate tematiche che spaziano dalla diversità linguistica alle ideologie legate alle lingue, in un confronto a tre voci che ha messo in relazione il territorio pugliese e l'esperienza dei relatori in altri contesti internazionali.Olga Lopopolo è laureata presso l’Università di Bari (Bachelor in Mediazione interculturale) e l'Università per Stranieri di Perugia (Master in Didattica dell'italiano per stranieri) e sta per conseguire il dottorato di ricerca in Linguistica e Didattica delle Lingue. Dal 2019 collabora con l'Istituto di Linguistica applicata Eurac Research (Bolzano) come ricercatrice su progetti riguardanti l’acquisizione linguistica in contesti multilingui, Linguistica dei corpora e plurilinguismo scolastico.L'incontro si iscrive all'interno delle attività della CompagniAurea, che passo dopo passo, prosegue il suo cammino di promozione sociale della cultura e valorizzazione del territorio tramite le arti performative e l'impegno su tematiche sociali di attualità.