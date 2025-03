Brindisi: al via corso base per 100 volontari di Protezione Civile

FASANO - Prende il via oggi, domenica 2 marzo, con inizio alle ore 8.30 presso il Presidio Logistico Operativo Territoriale di Protezione civile della Regione Puglia ubicato a Montalbano di Fasano (Br) alla via Teano nr. 29, il primo Corso Base per volontari di Protezione civile strutturato sulla base delle nuove linee guida sulla formazione in materia varate a novembre scorso dal Dipartimento Nazionale di Protezione civile.Ad organizzare il corso è il Coordinamento provinciale di Protezione civile della provincia di Brindisi, di concerto con la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia e con il Dipartimento nazionale di Protezione civile, che con questa iniziativa formerà i primi 100 volontari della provincia di Brindisi.Il corso si propone, attraverso adeguate ed efficaci metodologie organizzative e formative, di meglio indirizzare e orientare il volontario all'interno della pluralità delle attività di protezione civile, al fine di fornire allo stesso una conoscenza di base in merito a normative e responsabilità di un volontario di protezione civile, con lo scopo di promuovere una visione generale ma completa del sistema di protezione civile.Il corso è propedeutico ad ogni altra attività formativa nel settore della Protezione civile, costituisce la formazione di base per l'attività di ogni singolo volontario e risulta requisito indispensabile per l'inserimento del volontario nell'ambito del “sistema” di Protezione civile. Obiettivo principale di questo corso è quello di fornire ai volontari strumenti conoscitivi e informativi circa il sistema di Protezione civile, le sue componenti, attività, il ruolo e le responsabilità.Ha lo scopo di creare un lavoro di squadra sinergico nel rispetto della normativa vigente.In totale il corso – che inizierà domani e terminerà il prossimo 5 aprile - è strutturato in 3 sessioni per un totale di 100 volontari, che di recente hanno scelto di aderire alle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile operanti in provincia di Brindisi.Alla presentazione del corso in programma domani saranno presenti l'ing. Barbara Valenzano, dirigente della Sezione Protezione civile della Regione Puglia, il dott. Giampaolo Sorrentino, dell'ufficio volontariato del Dipartimento nazionale di Protezione civile, e il presidente del Coordinamento provinciale di Protezione civile di Brindisi Giannicola D'Amico