Giustizia e verità e responsabilità: confronto tra giornalisti e magistrati

Tra i relatori saranno presenti: Gianmauro Dell’Olio, deputato e vice presidente della commissione bilancio presso la Camera dei Deputati; Roberto Rossi, Procuratore della Repubblica di Bari; Paola Cesaroni, Associazione Nazionale Magistrati; Michele Partipilo, giornalista. A introdurre il convegno e portare i saluti istituzionali saranno: Carmela Ventrella, coordinatrice dei corsi di laurea di Giurisprudenza e Carmelo Piccolo, Ordine degli Avvocati di Bari.





L’iniziativa rappresenta un’opportunità di confronto su un tema di grande rilevanza, evidenziando il delicato rapporto tra il diritto all’informazione e le esigenze di riservatezza e tutela dei soggetti coinvolti nei procedimenti giudiziari. Il convegno offrirà uno spazio di dialogo per comprendere come bilanciare il diritto di cronaca con i principi fondamentali della giustizia, prevenendo distorsioni mediatiche e garantendo trasparenza e correttezza nell’informazione. L’evento è aperto al pubblico e si rivolge in particolare a studenti, professionisti del settore giuridico, giornalisti e cittadini interessati ad approfondire le dinamiche che regolano il rapporto tra giustizia e informazione.

BARI - Lunedì 3 marzo, ore 15.00, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari, si terrà il convegno dal titolo “Giustizia e informazione: verità, potere e responsabilità”. L’evento è promosso dall’associazione “Studenti Per Giurisprudenza e Scienze Politiche” e si propone di affrontare una delle tematiche più complesse della giustizia penale italiana: il delicato equilibrio tra diritto di cronaca e giustizia penale. L’incontro vedrà la partecipazione di esperti e docenti che offriranno un confronto aperto e approfondito, evidenziando le reali esigenze di giornalisti e magistrati.