BTM 2025 chiude con quasi 50mila presenze: superati i numeri dello scorso anno con nuovi spunti per il futuro del turismo

BARI - Si è conclusa l’edizione 2025 di BTM, manifestazione che ha ribadito la sua centralità nel panorama turistico nazionale, svoltasi dal 26 al 28 febbraio all’interno della Fiera del Levante di Bari. Oltre 500 espositori - inclusi comuni, associazioni di categoria e aziende dei vari segmenti – che hanno riempito gli oltre 16mila metri quadrati di area espositiva, affiancati da 80 buyer nazionali e internazionali, più di 100 eventi e 400 relatori che hanno animato tre giorni intensi di incontri, approfondimenti e opportunità di business, registrando 49.950 ingressi, con numeri in leggero aumento rispetto al 2024.«La grande partecipazione e l’alta qualità degli operatori presenti – ha detto Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante, sottolineando il valore strategico di questo evento - hanno ribadito l’importanza di questa manifestazione».Il tema di questa edizione, "Il viaggio nel viaggio", ha riscosso grande interesse, portando alla luce nuove prospettive sul concetto stesso di viaggio e sulle trasformazioni che stanno investendo il settore. Mary Rossi, responsabile eventi BTM, ha sottolineato il valore di questa riflessione: «Da BTM 2025 ci portiamo a casa tante interessanti considerazioni. Uno degli aspetti chiave che volevamo far è il percorso verso la destinazione scelta, perché crediamo che sia proprio il cammino a generare emozioni, sensazioni e pensieri che ci fanno crescere. Abbiamo affrontato il tema in molteplici declinazioni, spingendoci anche oltre i confini terrestri con il turismo spaziale. BTM è stata un’occasione di confronto che ha arricchito operatori e professionisti con nuovi strumenti da applicare nel loro lavoro».L’edizione 2025 di BTM ha messo al centro argomenti chiave come digitalizzazione, sostenibilità, intelligenza artificiale, turismo esperienziale, extralberghiero e wedding tourism. Tra i momenti più apprezzati, i panel su smart destination, big data per il turismo, nuove strategie di marketing e il ruolo della narrazione nella scelta delle destinazioni.«I progressi fatti da BTM negli anni – ha detto l’assessore al turismo di Regione Puglia Gianfranco Lopane - sono sotto gli occhi di tutti: già oggi è uno dei più importanti eventi fieristici del turismo e ci auguriamo che questa crescita prosegua in futuro per il bene del turismo e della Puglia».Numerosi gli interventi istituzionali e dei principali protagonisti del settore. Il ministro del Turismo Daniela Santanché ha aperto la manifestazione con un intervento in streaming sulle strategie nazionali per la crescita del turismo, sottolineando l’importanza dell’innovazione e della sostenibilità per il futuro del settore. Ma alla kermesse sono intervenuti anche l’onorevole Gianluca Caramanna, il senatore Gianmarco Centinaio e la presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli, oltre ad Alessandro Callari, regional manager di Booking.com, Antonio Laveneziana, territory manager Italy di Airbnb, Valentina Sumini, architetta dello spazio, Roberta Milano, marketing strategist.«La differenza che rende BTM unica è il nostro investimento nei contenuti - ha detto Nevio D’Arpa, ceo e founder di BTM -. Qui non ci limitiamo a mettere in mostra prodotti e destinazioni, ma costruiamo un dibattito di qualità che aiuta gli operatori a comprendere e anticipare i cambiamenti del settore. Il comitato scientifico di BTM ha lavorato con grande attenzione per costruire un programma ricco di spunti e soluzioni. I numeri ci vedono in una leggera ma costante crescita, segno che il format funziona e che BTM continua a rappresentare un punto di riferimento per il turismo del Sud Italia».Tra le novità più apprezzate di questa edizione si segnalano il focus sul turismo extralberghiero, che ha visto una grande partecipazione da parte di operatori e property manager, e il T-Trade, ampliato con un’area business dedicata al turismo organizzato e alle destinazioni internazionali che ha visto ampia vivacità durante la tre-giorni grazie alla presenza di espositori di spicco come MSC Crociere, Azemar, Croazia, Malta, Polonia, Seychelles, Visit Brussels e Repubblica Ceca. Confermata l’ottima accoglienza per le sezioni BTM Gusto, che ha valorizzato il turismo enogastronomico, e BTM Say Yes, dedicato al wedding tourism, con un proprio programma buyer.Grande fermento anche per l’Apulia Tourism Investment che ha ospitato il Forum della Tornanza, un momento di confronto sulle nuove opportunità di investimento e sviluppo per il turismo in Puglia.«La proficua sinergia tra gli operatori del turismo realizzata a BTM, in collaborazione con il Buy Puglia Meet & Connect a cura di Pugliapromozione – ha detto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - rappresenta una solida base per la crescita qualitativa del turismo in Puglia. E per questo motivo la collaborazione tra pubblico e privato resta essenziale».Dopo il successo di questa edizione, l’organizzazione di BTM è già al lavoro per l’edizione 2026, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’evento e offrire nuovi spunti di riflessione sul turismo del futuro.