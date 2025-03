Storico Carnevale di Gallipoli: domani 2 marzo la sfilata e la premiazione

GALLIPOLI - Il Carnevale gallipolino continua: domani domenica 2 marzo, ancora una volta, il centro cittadino si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, accogliendo le grandi sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati. Un evento che celebra la creatività, l'arte e la passione della comunità gallipolina, capace di dare vita a originali scenografie di cartapesta. Saranno cinque i carri allegorici di prima categoria, cinque quelli di seconda e otto i gruppi mascherati in gara che domani, al termine della sfilata delle 14.30 su Corso Roma, si contenderanno il podio. Per i carri di prima categoria: il Team Scorrano con "L'eterna lotta", Fideliter Excubat con "No alla violenza sulle donne", il Team Coppola con "Un viaggio tra potere e futuro”, il Team Franco Monterosso con "Tieni pansieri? Balla ca te passa" e il Team Siamo Noi Group con "Senza timone verso nuovi orizzonti".Nella seconda categoria, la competizione sarà altrettanto accesa: il Team Coppola Young Equipe con "Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate" e il Team Scorrano con "Verso l'avventura" si contenderanno il titolo insieme a Fideliter School, in collaborazione con il Comitato Fontana Antica Gallipoli, che porterà in scena "Salviamo la nostra storia". Il Team Luigi Carrozza e Stefano Sergi scatenerà le acque con "La furiadi Nettuno", mentre lo Staff di via Grazia Deledda farà sfilare il fascino del mondo videoludico con "Super Mario".La giornata si concluderà in piazza Tellini, alle ore 20, con la premiazione dei carri e dei gruppi mascherati, seguita dal concerto del gruppo musicale "Vega 80", che animerà la serata con un sound travolgente.Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della manifestazione, sono state predisposte misure straordinarie per la viabilità cittadina: in particolare, saranno istituiti divieti di transito e sosta su Corso Roma, con la predisposizione di percorsi alternativi per il traffico veicolare. Saranno inoltre attivate corsie preferenziali per mezzi di soccorso ed emergenza."Il Carnevale di Gallipoli è un momento di festa, ma anche di grande impegno artistico e sociale", dichiara il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva. "Dietro ogni carro e ogni maschera c'è il lavoro appassionato di tanti artigiani e creativi che con dedizione e talento danno vita a uno spettacolo unico. Invito tutti a partecipare con entusiasmo e a vivere questa giornata all'insegna della bellezza e della condivisione".Martedì 4 marzo il Carnevale si concluderà con una cerimonia suggestiva e ricca di emozioni. Nel tardo pomeriggio, alle 16.30 le strade del centro storico risuoneranno delle melodie delle street band, accompagnando cittadini e visitatori verso la piazza d’armi del Castello di Gallipoli, dove si terrà la tradizionale esibizione alla Corte di Re Carnevale. Danza, teatro e musica faranno da cornice all’ultimo atto di questa edizione, con il Corteo Reale che, al suono dei dodici rintocchi del Campanone, darà appuntamento alla prossima edizione. La serata si concluderà con la tradizionale uscita de Lu Titoru, a cura della Parrocchia di San Lazzaro di Gallipoli, la maschera simbolo della città, che farà la sua ultima apparizione in piazzetta Santa Teresa.