Calcio: Lameck Banda e Kialonda Gaspar del Lecce di nuovo disponibili dopo gli infortuni

Banda e Gaspar saranno delle alternative importanti in attacco e in difesa su cui l’ allenatore dei salentini Marco Giampaolo potrà di nuovo contare per risalire in classifica. L’attaccante argentino Santiago Pierotti invece non è ancora disponibile dopo l’ infortunio alla caviglia. L’attaccante montenegrino Nikola Krstovic ha una contusione ad una coscia ma non sembra niente di preoccupante. I pugliesi dovranno ottenere un risultato positivo contro il Milan per avvicinarsi alla salvezza.

- In Serie A nel Lecce l’attaccante zambiano Lameck Banda e il difensore angolano Kialonda Gaspar sono di nuovo disponibili dopo gli infortunii. Potrebbero andare in panchina ed entrare nel secondo tempo nella gara che i salentini disputeranno sabato 8 marzo alle 18 contro il Milan al “Via del Mare” nella ventottesima giornata. Banda si è ripreso dopo una frattura al malleolo mediale della caviglia sinistra subita a novembre 2024. Gaspar è guarito dopo l’infortunio al ginocchio rimediato il 7 dicembre 2024 contro la Roma all’“Olimpico”.