Carrarese-Bari: 70 anni fa la prima sfida in Serie C

Ma il 30 marzo 2025, diversamente da quella domenica di settant'anni fa, sarà tutt'altra storia. Pur trattandosi del primo scontro nel torneo cadetto con gli azzurro giallo di Toscana, il Bari sarà chiamato a vincere se vorrà tornare in piena corsa per ottenere una posizione superiore all'attuale ottavo posto nella corsa verso i playoff.





Un impegno non facile al cospetto di una Carrarese, ugualmente bisognosa di una vittoria per chiudere la pratica salvezza a 8 giornate dalla fine del girone regolare. Una ragione in più per spingere il Galletto a vincere in trasferta dove la vittoria manca dal 22 febbraio scorso, quando, sempre per 0-1, il Bari vinse a Mantova nell'incontro valido per la ventisettesima giornata della Serie B 2024-2025.

Dopo 70 anni il Bari torna allo Stadio Comunale dei Marmi di Carrara per affrontare la Carrarese nella gara valida per il trentunesimo turno di Serie B. Era il 6 marzo 1955 quando, per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C 1954-55, i biancorossi vinsero per 0-1. In virtù della rete messa a segno da Filiput all'81', il Bari ottenne un successo decisivo per la promozione in Serie B.