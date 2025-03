iTEG 2025: Nardò capitale del Turismo Enogastronomico Italiano

– Dal 16 al 18 maggio, le suggestive sale del Castello Acquaviva di Nardò si trasformeranno nel cuore pulsante del Turismo Enogastronomico Italiano (TEG) con la quinta edizione di iTEG. Un evento unico nel suo genere, che va oltre la semplice fiera o esposizione, proponendo un format innovativo basato sull'esperienza, l'interazione e il networking.

Un evento esperienziale e dinamico

iTEG si propone come un'occasione per riformulare idee e progettualità attorno al TEG e all'hospitality, mettendo in dialogo le eccellenze del made in Italy con l'arte e l'artigianato locale. Un'esperienza immersiva che coinvolgerà operatori del settore, professionisti e appassionati in talk, masterclass, sessioni di coaching e giochi a tema.

Novità: il gaming come strumento di apprendimento

La grande novità di questa edizione è l'introduzione del gaming come strumento di apprendimento e networking. I partecipanti potranno mettersi alla prova con la seconda edizione della Green Factor Challenge, un game a squadre sul tema del vino e una Sensorial Escape Room nelle segrete del Castello.

Formazione, coaching e networking

L'Area Formazione offrirà opportunità di crescita professionale e aggiornamento, con masterclass e spazi dedicati a enti di formazione e partner del mondo del lavoro. Gli iTALK, ospitati nella Sala Consiliare del Castello, vedranno 30 relatori confrontarsi su temi chiave per il futuro del turismo, mentre le sessioni di coaching offriranno strumenti pratici per migliorare l'accoglienza dei viaggiatori.

L'Hub Esperienziale: un viaggio sensoriale nella Puglia

All'esterno del Castello, l'Hub Esperienziale iTEG Svela la Puglia On The Road offrirà un viaggio sensoriale alla scoperta delle tradizioni locali e delle eccellenze enogastronomiche pugliesi, con laboratori e masterclass.

iTEG Excellence: le materie prime al centro della scena

La sezione iTEG Excellence metterà in risalto le materie prime e i prodotti certificati che sono alla base delle esperienze di Turismo Enogastronomico, con degustazioni e narrazioni dei produttori.

Eventi speciali e premiazioni

Il programma di iTEG 2025 sarà arricchito da eventi speciali come il Salotto degli Autori, il Salotto delle Reti, incontri B2B e B2C, AperiRete, AperiPress e una cena esclusiva al Castello. La serata di venerdì 16 maggio, al Teatro Comunale di Nardò, sarà dedicata alla premiazione delle eccellenze del turismo enogastronomico.

Come partecipare

L'iscrizione a iTEG è gratuita previa registrazione sul sito www.i-teg.it. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a iteg@peevents.it.

Patrocini

Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Nardò, Conservatorio Tito Schipa, Laica Salento, CIA Agricoltori Italiani, Confagricoltura Lecce.

Organizzazione

Mqallestimenti srl, Associazione Sweets & Snacks, PEevents srls.