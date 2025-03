Fai Trulli e Grotte: grande successo per la quinta edizione di 'Letture in Chiostro'

PUTIGNANO - Continuano le iniziative della Delegazione FAI Trulli e Grotte nel proprio territorio di competenza. La scorsa settimana la quinta edizione di Letture in Chiostro presso la Biblioteca Comunale di Putignano ha visto protagonisti il gruppo lettori composto da Nicola Morelli, Maria Tagliavanti, Egisto Scalini e Pinuccio Polignano accompagnati dalla chitarra di Grazia Sabatelli pronti a condurre per mano gli uditori in un viaggio alla scoperta delle peripezie raccontate nelle novelle pensate da Giambattista Basile quattro secoli fa.Una lettura carnascialesca che non poteva mancare nella Città del Carnevale, dove si sono da poco conclusi i festeggiamenti della 631ª edizione del Carnevale di Putignano.La Delegazione sta continuando a promuovere insieme ai comitati i cinque luoghi candidati dalla Delegazione al censimento “Luoghi del Cuore”:- Cattedrale e Cripta di S. Eustachio - Acquaviva delle Fonti- Chiesa "Madonna della Catena" – Locorotondo- Chiesa "Madonna della Grotta" - Castellana Grotte- Chiesa di Santa Maria del Soccorso – Casamassima- Grotta di San Michele in Monte Laureto – PutignanoSono giorni di preparazione anche per le ormai prossime Giornate FAI di Primavera, in programma il 22 e 23 marzo 2025, per le quali la Delegazione tornerà a proporre luoghi magici del nostro territorio.