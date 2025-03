Castel del Monte dà il benvenuto alla primavera con il nuovo servizio “Pet Friendly”

ANDRIA - Castel del Monte apre le porte alla primavera e lo fa nel segno dell’accoglienza e dell’inclusività, lanciando ufficialmente il servizio “Pet Friendly” dedicato ai visitatori accompagnati dai loro amici a quattro zampe. A partire da oggi, infatti, sarà possibile noleggiare sul posto pratici trasportini per animali di piccola taglia (fino a 10 kg), offrendo così un’esperienza di visita ancora più accessibile e senza rinunce.

L’iniziativa, presentata questa mattina durante l’evento speciale “Primavera a Castel del Monte”, ha visto protagonisti educatori cinofili, associazioni per il benessere degli animali, volontari e tanti visitatori accompagnati dai propri cani e gatti. La giornata ha rappresentato un’occasione per testare il nuovo servizio, voluto dalla Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia, e posizionare Castel del Monte tra i musei italiani più attenti al benessere animale e all’innovazione nell’accoglienza.

Nel rispetto delle normative nazionali che regolano l’accesso degli animali nei luoghi della cultura, il castello federiciano consente l’ingresso degli animali di piccola taglia esclusivamente all’interno dei trasportini. I cani guida per persone con disabilità, invece, continuano a poter accedere senza alcuna limitazione.

«Per noi gli animali sono i benvenuti – ha dichiarato l’architetto Donatella Campanile, direttrice di Castel del Monte –. Il servizio nasce per tutti coloro che desiderano visitare il castello senza doversi separare dal proprio animale domestico. Un gesto concreto per unire la passione per l’arte e l’amore per gli animali, in totale sicurezza e rispetto delle regole. Stiamo già valutando come ampliare l’offerta, in futuro, anche per animali di taglia media e grande».

Il servizio include non solo il noleggio dei trasportini, ma anche un kit di pulizia per garantire il massimo decoro degli spazi visitati. Un’iniziativa che mette Castel del Monte all’avanguardia tra i siti culturali italiani ed europei, rendendo il patrimonio storico e architettonico sempre più aperto e inclusivo.

Con l’arrivo della primavera, dunque, una visita al celebre castello diventa l’occasione ideale per un’esperienza unica, condivisa con tutta la famiglia… amici a quattro zampe compresi!