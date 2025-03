San Michele Salentino, al via da sabato 22 marzo il 1° Corso di Formazione Politica

SAN MICHELE SALENTINO (BR) - Grandi novità nella città di San Michele Salentino: a partire da sabato 22 marzo 2025, si terrà un Corso di Formazione Politica organizzato dalla locale sezione di Forza Italia di San Michele Salentino con la strettissima collaborazione della Segreteria Provinciale FI. Brindisi. - Grandi novità nella città di San Michele Salentino: a partire da sabato 22 marzo 2025, si terrà un Corso di Formazione Politica organizzato dalla locale sezione di Forza Italia di San Michele Salentino con la strettissima collaborazione della Segreteria Provinciale FI. Brindisi.





Per quel che riguarda il corso di formazione politica per una nuova classe dirigente, si propone di sviluppare competenze strategiche, analitiche e relazionali nei partecipanti, affinché possano affrontare le sfide contemporanee con preparazione e consapevolezza.





L’obiettivo del corso è quello di fornire una solida base di conoscenza sulle Istituzioni, i processi decisionali e le dinamiche politiche a livello locale e nazionale.





Il corso è rivolto a giovani aspiranti politici, attivisti e professionisti interessati a intraprendere una carriera politica nella pubblica amministrazione e nel settore politico.





Il corso sarà condotto da esperti Politici, Amministratori e Giornalisti.





Per quel che riguarda il primo appuntamento, si terrà sabato 22 marzo 2025 alle ore 17:30 in Via Leopardi n°24, e vedrà come relatori: il Commissario Regionale di Forza Italia, On. Mauro D'Attis; il già sindaco di San Michele Salentino dal 2002 al 2012, Dott. Alessandro Torroni; la Segretaria Provinciale di Forza Italia, Dott.ssa Laura De Mola.





A tutti i partecipanti, alla fine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.





Qui sotto il programma degli argomenti e le date di lezione:





1) Sabato 22 Marzo ore 17.30 - "Apertura Inaugurazione del 1° Corso Formazione Politica 2025" - Relatori: il Commissario Regionale di Forza Italia, On. Mauro D'Attis; il già sindaco di San Michele Salentino dal 2002 al 2012, Dott. Alessandro Torroni; la Segretaria Provinciale di Forza Italia, Dott.ssa Laura De Mola;

2) Sabato 5 Aprile ore 17.30 - "Lo Stato: concetto di Stato; attività di governo e attività di amministrazione. Enti pubblici territoriali";

3) Sabato 12 Aprile ore 17.30 - "I poteri dello Stato";

4) Sabato 3 Maggio ore 17.30 - "Le norme dello Stato: Costituzione, leggi costituzionale, leggi ordinarie, decreti legislativi, decreti legge, testi unici";

5) Sabato 17 Maggio ore 17.30 - "Enti pubblici territoriali e loro competenze";

6) Sabato 31 Maggio ore 17.30 - "Il Comune: organizzazione politica ed organizzazione amministrativa";

7) Sabato 7 Giugno ore 17.30 - "Atti di competenza comunale";

8) Sabato 14 Giugno ore 17.30 - "Bilancio del Comune";

9) Sabato 21 Giugno ore 17.30 - "La comunicazione in ambito politico" - Serata conclusiva del 1° Corso Formazione Politica 2025.





Tutte le lezioni si terranno in Via Leopardi n°24 a San Michele Salentino. Per informazioni, contatti ed iscrizioni: +39 3891627464 - info@forzaitaliasanmichelesalentino.it