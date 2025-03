Cerimonia nazionale dei Comuni Plastic Free: il sindaco Leccese e l'assessora Perlino a Napoli

BARI - Questa mattina il sindaco Vito Leccese e l'assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino sono intervenuti alla Cerimonia Nazionale dei Comuni Plastic Free 2025, che si è svolta presso il Teatro Mediterraneo di Napoli. Patrocinato dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati e dal MASE, l’evento è pensato per essere non una semplice premiazione, ma un'occasione strutturata per valorizzare al meglio l’impegno messo in campo dai Comuni nella lotta all’inquinamento da plastica e nella tutela dell’ambiente. Sono 122 i Comuni italiani Plastic Free 2025 che si sono distinti per la lotta contro gli abbandoni illeciti, la promozione di comportamenti responsabili, le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l’impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani: nel corso della cerimonia, al Comune di Bari è stato consegnato un riconoscimento, rappresentato da una 'tartaruga': a ottobre scorso, infatti, è stato sottoscritto a Palazzo di Città il protocollo d'intesa tra Comune di Bari e associazione Plastic Free Odv Onlus, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione per realizzare eventi di pulizia ambientale ('clean up'), lezioni di educazione ambientale nelle scuole, passeggiate ecologiche e attività di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini, con il supporto delle associazioni World Environmental Education Congress (WEEC) e Ikemana Surf and Skate - che condividono gli obiettivi di tutela dell’ambiente terreste e marino - e di altre realtà locali.“Essere un Comune plastic free è importantissimo in una prospettiva di vita della città e dei suoi abitanti, e di miglioramento della qualità della vita della comunità – dichiara il sindaco Leccese - . Accogliamo questo riconoscimento con grande soddisfazione e, al contempo, senso responsabilità. Sono consapevole di dover fare molto di più affinché Bari possa dare per contributo importante nello sviluppo di politiche di sostenibilità ambientale. Oggi c'è una sensibilità diffusa su questi temi molto diversa rispetto a quando ho cominciato a portare le questioni ambientali al centro del dibattito pubblico, ma la strada per raggiungere la piena consapevolezza sui danni dell’inquinamento da plastiche è ancora lunga. Riceviamo la nostra prima tartaruga, la prima speriamo di una lunga serie, rilanciando oggi l'ambizioso obiettivo di diventare davvero un Comune plastic free, attraverso un lungo percorso che non può prescindere dalla collaborazione e condivisione responsabile dei cittadini”.“Questo premio - commenta Elda Perlino - ci conferma che le azioni intraprese in collaborazione con le associazioni di volontariato che si prendono cura della nostra città come Plastic Free possono realizzare il progetto di transizione ecologica che è il cuore del programma dell’amministrazione guidata dal sindaco Leccese. Abbiamo intrapreso alcune iniziative di tipo strutturale, come sostituire la plastica delle bottigliette di acqua utilizzate dai consiglieri durante il consiglio comunale con le borracce donate dall’Acquedotto Pugliese in un'ottica di collaborazione che ci consentirà di ridurre al massimo l’utilizzo dell’acqua minerale, poiché intendiamo mettere tutti gli uffici del Comune e in generale della pubblica amministrazione in condizione di utilizzare l’acqua del nostro Acquedotto in totale sicurezza, combattendo così non solo il rilascio nell’ambiente della plastica, ma anche una notevole riduzione del suo utilizzo, incidendo a monte della catena di produzione e commercializzazione per contribuire in maniera significativa alla riduzione di emissioni di CO2 nell’ambiente. Spero che le azioni che metteremo in campo in collaborazione con i referenti di Plastic Free saranno sempre più numerose, efficaci e condivise con tutti i cittadini che amano la nostra città e contribuiscono a migliorare la qualità dell’ambiente urbano”.Plastic Free Odv Onlus opera dal 2019 su tutto il territorio italiano, con l’obiettivo di combattere l’inquinamento da plastica (e non solo), nonché di sensibilizzare il maggior numero possibile di cittadini sulle tematiche ambientali. L’associazione è un’organizzazione di volontariato apartitica, apolitica, indipendente e senza scopo di lucro, impegnata in progetti concreti e azioni mirate alla salvaguardia del pianeta, a oggi presente in 32 Paesi. Le principali iniziative dell’associazione riguardano: pulizie ambientali (clean up); incontri di sensibilizzazione negli istituti scolastici e in altri luoghi e istituzioni; salvataggio, riabilitazione e liberazione di tartarughe marine; lotta contro il rilascio deliberato di palloncini in volo e abbandono di mozziconi di sigaretta; salvaguardia di fiumi e corsi d’acqua; promozione di eventi ecosostenibili.