Ippolito Borghese e la sua arte: Nicola Cleopazzo ne parla a Bitonto

BITONTO - Lo storico dell'arte Nicola Cleopazzo, lunedì 10 marzo alle 18.30, sarà a Bitonto per presentare il volume “Ippolito Borghese (1568-1623/24) e «la casta bellezza 'controriforma'»” volume edito da Edizioni Fioranna, che analizza l’opera del pittore umbro nel contesto artistico e devozionale della Napoli vicereale tra Cinquecento e Seicento. È la prima monografia scientifica sull'intera opera di Borghese.La serata sarà un’occasione per approfondire il periodo della Controriforma (o Riforma Cattolica), con particolare attenzione alle opere presenti in Puglia.Organizzato dal Centro Ricerche di Storia e Arte – Bitonto, l'evento si terrà nella Chiesa dell’Annunziata, in via Giovanni Antonio de Ildaris, 3.Dopo i saluti di Marino Pagano, presidente del Centro Ricerche, e Cecilia Minenna, componente del Consiglio Direttivo del sodalizio, interverranno le storiche dell’arte Elisa Acanfora (Università degli Studi della Basilicata) e Mimma Pasculli Ferrara (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”). La moderazione dell’evento sarà affidata a Katia Galeazzi, docente di Storia dell’Arte al Liceo Classico e Linguistico “Carmine Sylos” di Bitonto.