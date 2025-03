Chirurgia robotica, svolta al Miulli: primi cinque interventi con il nuovo sistema Da Vinci Single Port

ACQUAVIVA DELLE FONTI - L’Ospedale Miulli si conferma all’avanguardia nel panorama sanitario nazionale, segnando un altro importante traguardo nella chirurgia mininvasiva robotica. Già nella prima settimana di utilizzo del nuovo sistema, cinque pazienti hanno potuto beneficiare delle straordinarie potenzialità di questa tecnologia innovativa: tre interventi oncologici in ambito urologico e due nella chirurgia epatobilio-pancreatica, con risultati eccellenti.

Prima in Italia: resezione epatica con Single Port

Tra gli interventi più significativi spicca quello eseguito dall’equipe di Chirurgia Epatobiliopancreatica, Mininvasiva e Robotica del Miulli, guidata dal Prof. Riccardo Memeo. Per la prima volta in Italia, è stata realizzata con successo una complessa resezione epatica utilizzando proprio il Da Vinci Single Port. La paziente, una donna di 50 anni affetta da neoplasia della colecisti, è stata sottoposta a resezione epatica radicale e colecistectomia, riuscendo a essere dimessa in soli due giorni in condizioni ottimali e senza complicanze post-operatorie.

Un risultato che testimonia l'efficacia e la sicurezza del nuovo approccio, che unisce precisione chirurgica e beneficio clinico per il paziente.

Un’unica incisione, meno invasività, recupero rapido

Il sistema Da Vinci Single Port rappresenta una vera rivoluzione nella chirurgia robotica: grazie a un unico braccio robotico multi-snodato che opera attraverso una sola incisione, riduce drasticamente l’invasività rispetto alla chirurgia robotica tradizionale, che richiede solitamente più accessi. Questo si traduce per il paziente in un recupero più rapido, minori rischi di infezione, degenze ospedaliere più brevi e un ritorno anticipato alla vita quotidiana.

Urologia robotica di precisione: il Miulli pioniere dal 2005

Anche l’U.O.C. di Urologia del Miulli, diretta dal Prof. Giuseppe Mario Ludovico, ha beneficiato in modo determinante del nuovo sistema. Con una consolidata esperienza nella chirurgia robotica fin dal 2005, il team ha ora a disposizione uno strumento ancora più efficace per interventi oncologici su prostata e reni, in organi che richiedono altissima precisione e manovre in spazi ristretti.

Oltre 6.300 interventi robotici dal 2009 ad oggi

L’Ospedale Miulli continua così il suo percorso di eccellenza e innovazione. Dal 2009 ad oggi, sono stati eseguiti 6.305 interventi robotici utilizzando tutte le generazioni della tecnologia Da Vinci, con un costante impegno volto a garantire il massimo della sicurezza e della qualità delle cure ai pazienti.